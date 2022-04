Fue fichado por Universitario, nunca debutó y le deben casi 400.000 dólares

Universitario, como cada equipo al inicio de temporada, busca reforzarse y contar un gran plantel para pelear por el campeonato local y, de ser el caso, alguna copa internacional. Así fue para este año, como también para el 2011, cuando llamó a figuras como Johan Fano, Pedro García, Cristian Álvarez y Pablo Vitti.

Además de Vitti y el ‘Chato’ García, quienes salieron campeones con San Martín del ‘Maño’ Ruíz, otro jale de los santos fue el paraguayo Walter Fretes, mediocampista que destacó en la temporada 2010 y que fue fichado por la directiva de Julio Pacheco a mediados del 2011.

Walter Fretes llegó al fútbol peruano en 2010 para vestir la camiseta de la San Martín. Foto: GLR

Sin embargo, en guaraní no logró debutar; incluso, su contratación fue negada por el entonces director general crema, Enrique Sánchez: “Ni por dos minutos pensamos en Fretes. Jamás estuvo en nuestros planes, ni siquiera se trata de una negociación frustrada por falta de plata, simplemente no hubo interés alguno . A mí me interesa que se sepa la verdad, desconozco quién es el empresario del jugador, pero cualquier versión suya es ajena a la realidad”, detalló.

Pero Fretes le dio la contra: “Tengo el contrato firmado con el presidente Pacheco, pero no he cobrado nada. No sé qué está pasando”, comentaba el futbolista. “ Quizás se podría llegar a un arreglo con la ‘U’, pero quiero hacer respetar mi contrato. Me llevo una mala imagen de Julio Pacheco ”, añadía.

Walter Fretes no jugó ningún partido con Universitario. Foto: GLR

“Me contrató, pero nunca me hizo jugar. Nunca me llamó para explicarme lo sucedido. Lo estuve esperando bastante tiempo”, declaraba el paraguayo en ese entonces, según las declaraciones recogidas en Líbero.

Hasta 2020, un informe del programa “Fútbol en América” reveló que Universitario sostenía una deuda de 383.000 dólares con Fretes a pesar de que no jugó ni un minuto con la casaquilla crema. El volante tuvo contrato hasta finales de 2012 y para el 2013 fue fichado por Deportivo Capiatá de su país, elenco en el que militó hasta 2014, año en el que se retiró del fútbol profesional.