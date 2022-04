Valera quedó desconcertado tras el empate ante Sport Boys: “No queda más que decir”

Universitario de Deportes empató 1-1 con Sport Boys en el Estadio Monumental por la fecha 11 de la Liga 1 Betsson 2022. Tras este encuentro, Alex Valera declaró para “Gol Perú” y se mostró muy enojado por el resultado obtenido ante los rosados.

“Me voy molesto te lo juro. Queríamos sacar estos tres puntos porque nos metían en la punta, pero lamentablemente no se dio el resultado. Simplemente tenemos que olvidar este partido y enfocarnos en el próximo. No queda más que decir, los hinchas están molestos, nosotros estamos molestos y la verdad que no tengo más que decir ”, manifestó.

“Era un partido que lo teníamos prácticamente bien, pero así es el fútbol. Nos sacaron un empate y nos vamos muy molestos. Necesitábamos el triunfo por todo lo que veníamos pasando, pero hay que trabajar, no nos queda de otra”, agregó el atacante.

Finalmente, el delantero de la selección peruana se refirió al próximo duelo ante Atlético Grau. “ Tenemos que cambiar de chip rápidamente porque no nos está dando resultados . Simplemente hay que enfocarnos en el partido que viene”, concluyó.

¿Cuántos puntos tiene Universitario en la Liga 1?

Universitario de Deportes sumó 17 puntos y se encuentra en el octavo lugar de la Liga 1 Betsson 2022. El cuadro crema se encuentra a cinco unidades de Sport Huancayo, Deportivo Binacional y Alianza Atlético, que son los líderes del campeonato local.

En la próxima jornada, el club de Ate deberá visitar al Atlético Grau de Piura. Este duelo se jugará el domingo 1 de mayo a la 1 p. m..