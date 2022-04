Mayer Candelo se ilusiona con volver a Universitario: “Queremos que tenga garra y buen fútbol”

Entre los años 2006 y 2008, Universitario de Deportes contó entre sus filas con el talentoso exvolante colombiano Mayer Candelo, quien disputó cerca de 100 partidos con la camiseta crema y ganó un título del Torneo Apertura. Hoy en día, ya retirado y abocado a su nueva faceta como entrenador, el ‘Mago’ respondió afirmativamente a la consulta de si le gustaría llegar al banquillo del cuadro de Ate en algún momento.

“Ojalá, tenemos un sentimiento y un amor por Universitario. Algún día queremos ayudarlo a construir un equipo que juegue bien, que tenga esa garra crema que siempre ha tenido, pero con buen fútbol. De esta salimos todos, volveremos a ver a nuestro gigante en el primer lugar como se merece”, manifestó en entrevista con TV Perú Deportes.

Candelo es recordado gratamente por los hinchas de la ‘U’ por el nivel que exhibió durante el tiempo que estuvo en el plantel. Tras dejar el conjunto estudiantil, militó en Juan Aurich y César Vallejo antes de volver a su país, donde jugó en clubes como Millonarios, Deportivo Cali y Cortuluá, con el cual le puso fin a su trayectoria en el 2019.

Candelo sobre Gareca: “Siempre le agradecía”

En otro momento de la conversación, el cafetero recordó las temporadas que estuvo bajo el mando de Ricardo Gareca en el elenco estudiantil y una conversación que tuvo con él, en la cual había manifestado que su intención inicial no era ser DT.

“Yo siempre le agradecía y una vez me dijo: ‘¿Por qué me miras tanto, quieres ser entrenador?’ Que así había empezado él, mirando y mirando a Menotti. En ese momento, yo le dije que lo miraba porque lo admiraba por todo lo que hacía por el equipo, como profesional y como persona, pero que mi sueño no era dirigir”, contó.

Ricardo Gareca dirigió a Mayer Candelo dos temporadas (2007 y 2008). Foto: GLR

Sin embargo, luego de algún tiempo terminó siguiendo los pasos del ‘Tigre’ en su natal Colombia. “Pero hoy, que ya he dirigido, copié cosas de esa enseñanza que tuve hace años en Universitario. Eso me sirvió cuando dirigí a Cortuluá, donde pude llegar a dos finales en el mismo año”, culminó.