DT de Universitario sobre lo ocurrido en Campo Mar: “No es una situación para darle importancia”

Universitario de Deportes no atraviesa un buen presente luego de la dura derrota (4-1) frente a Alianza Lima en el Estadio Monumental. Hace unas horas, se pudo conocer que un grupo de barristas de la Trinchera Norte acudió a los entrenamientos del equipo en Campo Mar. No obstante, lo que iba a ser una conversación terminó en una gresca en la que Hernán Novick y Federico Alonso fueron agredidos. Ante esto, Jorge Araujo, actual entrenador de los merengues, habló al respecto y, pese a lo acontecido, no pidió un cambio de sede.

“No he pedido el cambio de sede de entrenamiento. Estos días, hemos trabajado tranquilos en Campo Mar. Lo que pasó no es una situación para darle importancia”, dijo el entrenador peruano para “Fútbol como cancha”. Sin embargo, también mencionó: “Lo que pasó hoy en Campo Mar escapa de lo que es fútbol. Lo importante es la salud y bienestar de las personas”.

“Me he sentido bien recibido. Los muchachos vienen trabajando muy bien y ha sido un buen inicio para mí. De cara a lo que se viene este fin de semana, trataremos de hacer lo posible para los tres puntos”, agregó con respecto a su recibimiento en el vestuario merengue.

Araujo solo piensa en Sport Boys

Sobre el tiempo que estará bajo el mando de los merengues, dijo: “Soy un técnico interino. Estoy avocado netamente al partido de fin de semana, me estoy proyectando a eso para que el equipo sea beneficiado”.

“Ahora se me da ser el técnico interinamente. Lo estoy asimilando de manera natural, me siento cómodo y todo lo que pase en adelante depende de muchas cosas, no solo de mí”, señaló acerca de quedarse en el primer equipo.

Un mensaje al hincha

Finalmente, pidió al hincha crema que vaya al estadio para demostrar su apoyo al club. “El hincha de Universitario irá a alentar el domingo, eso siempre ha sido así. En los buenos y malos momentos, ha estado. Que demuestre ahí, con su presencia, el apoyo al club”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Los cremas volverán a disputar un encuentro por la liga local ante Sport Boys este domingo 24 de abril a las 3.30 p. m. (hora peruana). El compromiso está pactado para disputarse en el Monumental.