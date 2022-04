Piero Quispe fue ofrecido a equipos de Francia y Suiza por el representante de Gutiérrez

Santiago Castro, representante del exentrenador de Universitario Álvaro Gutiérrez, conversó de todo un poco con el medio Campeonísimo Perú y, además de mostrar su descontento con muchas situaciones que pasaron durante el clásico del fútbol peruano, tuvo algunas palabras de admiración por la joven promesa crema Piero Quispe.

“Piero Quispe es el mejor jugador peruano joven que he visto que hay en el medio local. Me han preguntado por él y ya lo he recomendado a equipos de Francia y Suiza ”, dijo en el citado medio.

Piero Quispe es una de las revelaciones de Universitario de Deportes en lo que va de la presente temporada. El volante de 20 años ha disputado los 12 encuentros de los cremas, tanto en Liga 1 como en Copa Libertadores.

PUEDES VER: Pedro Gallese revela cuál es su jugador favorito de la selección peruana

Piero Quispe sueña con jugar al lado de Christian Cueva

“Eso me da a mí más motivación, felicidad, y creo que estoy haciendo las cosas bien. Espero algún día, con la bendición de Dios, jugar al lado de Cueva”, mencionó para La República durante un evento en el que brindó apoyo a las futbolistas peruanas previo al inicio del la Liga Femenina.

Asimismo, manifestó su deseo de jugar en la liga portuguesa. “Me gustaría jugar en la Liga de Portugal, sigo al Lisboa”, señaló.

¿Quién será el nuevo entrenador de la ‘U’?

La institución crema confirmó que Jorge Araujo se hará cargo de los entrenamientos del primer equipo a partir del 19 de abril hasta que se designe a un nuevo estratega.