José Carvallo se mostró triste, pero aún sueña con el Apertura: “No estamos fuera de la pelea”

José Carvallo jugó los 90 minutos del clásico ante Alianza Lima y declaró luego de la goleada por 4-1 que sufrió Universitario. La derrota significó un duro golpe no solo para los jugadores, también lo fue para el área administrativa dirigida por Jean Ferrari, quien vivió el encuentro desde la tribuna.

El portero crema acompañó a Álvaro Gutiérrez hasta la sala de prensa para responder a las preguntas de los periodistas. El futbolista fue la voz del equipo, a diferencia del DT, quien optó por no contestar ninguna consulta.

“El grupo está muy dolido, muy triste, por la cantidad de gente que vino, porque vinieron nuestras familias, y todos querían vernos ganar. Fue un resultado duro, tuvimos 10 minutos de desconcentración y Alianza Lima lo concretó bien en el primer tiempo. En la segunda parte iniciamos bien, aunque nunca encontramos un buen juego. El rival contragolpeó bien y lastimosamente obtuvimos un marcador negativo”, precisó Carvallo.

Asimismo, el golero de Universitario aseguró que el equipo merengue no se rendirá en la lucha por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2022, en el cual se encuentran a cinco puntos en la tabla de posiciones.

“Somos de retos y no agachamos la cabeza, la ‘U’ no es de agachar la cabeza. Duele, es duro, pero tenemos otra final el día domingo (ante Sport Boys). Tenemos que levantarnos, porque no conozco otro camino”, agregó el futbolista de la ‘U’.

“Todavía no estamos fuera de la pelea. Faltan nueve fechas y creo que el puntero nos lleva cinco puntos. Mientras matemáticamente se pueda, vamos a seguir luchando. Entiendo la molestia de los hinchas, porque nosotros somos los primeros que nos sentimos afectados con este encuentro”, acotó Carvallo.