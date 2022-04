Renato Tapia eligió a su favorito para el clásico Universitario vs. Alianza Lima

Este domingo 17 de abril se jugará el clásico del fútbol peruano, Universitario vs. Alianza Lima, en el estadio Monumental. El duelo entre los compadres será el primero del año y corresponde a la fecha 10 de la Liga 1 2022. Previo a este cotejo, algunos jugadores se han animado a confesar qué club es su favorito para llevarse el triunfo. Uno de ellos fue Renato Tapia.

Durante una entrevista a DirecTV Sports, el mediocampista de la selección peruana y del Celta de Vigo de España afirmó que su candidato para ganar el encuentro es el cuadro blanquiazul. “Lo gana Alianza Lima”, aseguró.

Renato Tapia juega en el Celta de Vigo de LaLiga Santander. Foto: AFP

Tras esta respuesta, el popular ‘Capitán del futuro’ volvió a reafirmar su hinchaje por el cuadro victoriano y aseguró que le gustaría jugar en el torneo peruano.

“Tengo hinchaje por Alianza Lima, siempre me ha gustado, hice divisiones menores en Cristal, jugué en Bentín, pero sí me hubiese gustado jugar en el torneo local y tener esa experiencia de jugar en primera. Veremos qué pasa, pero sí me gustaría tener algunos años en el torneo”, sostuvo.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO?

El clásico peruano Universitario vs. Alianza Lima está pactado para este domingo 17 de abril desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Lima?

La señal encargada de televisar el encuentro Universitario vs. Alianza Lima será Gol Perú, canal exclusivo de Movistar que cuenta con los derechos de transmisión de la mayoría de cotejos de la Liga 1 2022.