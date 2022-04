Juan Manuel Vargas se viste de corto: el ‘Loco’ volverá a jugar con la camiseta de Universitario

Juan Manuel Vargas, exjugador que jugó en Universitario hasta la temporada 2018, volverá a ponerse la camiseta del equipo de sus amores este 2022 y tendrá a viejos conocidos a su lado.

El ‘Loco’ jugará para el equipo de la ‘U’ que participará en el certamen de la Copa de Leyendas de fútbol 7, el cual será transmitido por el canal de GolPerú desde el próximo martes 26 de abril.

Vargas compartirá vestuario con otra exfigura de Universitario, José Luis ‘Puma’ Carranza. También estarán presentes otros exfutbolistas, como, por ejemplo, Waldir Sáenz y Jorge Soto.

Juan Manuel Vargas y la última vez que jugó con Universitario

La última vez que Juan Manuel Vargas jugó en el fútbol profesional fue con Universitario en el 2018. En aquel año, los cremas pelearon la baja y eran dirigidos por el chileno Nicolás Córdova.

El exlateral de los merengues fue parte de aquel plantel que se terminó salvando del descenso. No obstante, el ‘Loco’ no gozó de muchos minutos de juego.

Su último partido fue el 29 de septiembre de ese año. En ese partido jugó 22 cotejos, anotó dos goles o otorgó dos asistencias.

“Yo me fui en un mal momento de la ‘U’, donde no pagaban. Y en el 2017, llegué en mal momento de la ‘U’. Creo que no debí dar ese espectáculo de sobrepeso. Vine a darlo todo, pero no fui profesional, esa es la verdad. Me fui de la ‘U’ de mala forma”, mencionó Vargas en el canal de YouTube de Luis ‘Cuto’ Guadalupe.