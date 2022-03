Opiniones divididas: reacciones de los hinchas al regreso de Andy Polo a Universitario

Se hizo oficial. A través de un video publicado en las redes sociales de Universitario de Deportes se anunció el regreso del futbolista Andy Polo después de seis años fuera de la institución. El jugador llegó como agente libre tras ser destituido del Portland Timbers de la MLS por el caso de violencia doméstica en la que está involucrado.

El fichaje del cuadro crema ha generado que muchos de sus seguidores expresen su rechazo debido al presunto delito que habría cometido contra su exesposa Génesis Alarcón. En el mismo video que publicaron se puede ver diversos comentarios a favor de la llegada de Polo, como también otros que recriminan a la ‘U’.

Tuits sobre la llegada de Andy Polo a Universitario. Foto: Twitter

“Vergüenza”, “Pésimo”, “Mancharon la camiseta”, fueron algunas palabras que acompañaron varios mensajes de los hinchas cremas. Asimismo, también se leyeron discusiones y desentendidos entre los internautas, ya que muchos no solo aceptan la contratación, sino que la aplauden y critican a quienes no están de acuerdo al aludir que no son verdaderos hinchas.

El domingo 20 de marzo, el caso de Andy Polo volvió a estar en boca de muchos, ya que el flamante refuerzo de Universitario rompió su silencio y brindó una entrevista al programa “Día D”, donde él negaba los cargos y afirmó que nunca había lastimado a su exesposa.

Es ese reportaje el que algunos citaron para desmerecer los cuestionamientos a la contratación de Polo, aunque, con la confirmación del fichaje un día después.