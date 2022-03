Luis Urruti se da animos tras su lesión: “Me voy a levantar y voy a volver más fuerte”

Tras romperse el ligamento cruzado y el menisco de la rodilla en el partido ante Deportivo Municipal, el delantero uruguayo Luis Urruti se pronunció en sus redes sociales, donde se mostró apenado por la situación, ya que estaría al menos seis meses fuera de las canchas.

“Después de haberme enterado de esta noticia dura, quiero agradecer a todas las personas que me han escrito ”, indicó el delantero crema en un comunicado en su cuenta de Instagram.

“Agradecer a mi esposa y a mi hijo, a toda la dirigencia del club, al doctor, al cuerpo técnico y a mis compañeros por su gran apoyo. A los hinchas, que día a día me demuestran su cariño y con su aliento me dan aún más fortaleza. Me voy a levantar y voy a volver más fuerte que nunca, con las mismas ganas de siempre. ¡Gracias a todos! Y dale ‘U’”, finalizó el futbolista de 29 años.

Luis Urruti se pronunció a través de sus redes sociales. Foto: Instagram Luis Urruti.

El exjugador de River Plate de Uruguay había sumado cuatro asistencias en cinco fechas jugadas y se concebía como uno de los atacantes con mayor rendimiento del cuadro crema. Sin duda su ausencia será una baja muy importante para la escuadra merengue de cara a la pelea por el título nacional.

Universitario: próximo partido

Universitario recibe este sábado 12 de marzo a Cienciano por la sexta fecha de la Liga 1 2022. El encuentro está programado para las 7.00 p . m. en el Estadio Monumental de Lima.

Tabla de posiciones de la Liga 1