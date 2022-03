Periodista ecuatoriana cuestionó rendimiento de Universitario: Muy flojo, el peor de la historia

Luego de la derrota de Universitario sobre Barcelona SC en el Estadio Nacional por la Copa Libertadores, las reacciones de la prensa no se hicieron esperar. Si bien el cuadro crema fue superior en gran parte del partido, también erró en la definición. Así, las críticas no tardaron en llegar. Sin embargo, estos comentarios no fueron necesariamente desde Perú, sino del vecino país del Ecuador.

Durante un programa en vivo de El canal del fútbol, la periodista Majo Gavilanes se refirió sobre el encuentro de la fase 2 de la Copa Libertadores. Si bien cuestionó el desempeño de los canarios en su visita a Lima, tuvo duras palabras cuando se refirió al cuadro estudiantil.

“Contra un equipo que es flojo, realmente, porque el cuadro peruano es muy flojo. Vi en las redes sociales que todos decían: ‘Majo, diga lo suyo, el Universitario más flojo, o el peor de la historia’, yo creo que sí”, declaró.

Tras la eliminación, ahora Universitario deberá concentrarse en la Liga 1, donde marcha segundo por detrás de Sport Huancayo, quien es el líder, con 12 puntos. Por otra parte, Barcelona SC jugará la fase 3 de la Copa Libertadores ante América MG de Brasil.

Técnico de Universitario resalta desempeño

Quien sí tuvo palabras de apoyo para los futbolistas fue el técnico de Universitario, Álvaro Gutiérrez, quien, si bien reconoció que les faltó efectividad, consideró que también hubo “mala suerte”.