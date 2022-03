Periodista chileno a Universitario tras eliminación de la Libertadores: “No saben meter goles”

Universitario recibió un duro golpe en la noche del último miércoles 2 de marzo al caer por 1-0 ante Barcelona SC. Pese a que el cuadro ecuatoriano estuvo con un jugador menos desde el primer tiempo, y una gran actuación de Piero Quispe, la ‘U’ no fue capaz de anotar en el arco rival. Este detalle fue resaltado por un periodista chileno, quien criticó al cuadro crema luego de la eliminación.

El comunicador Adolfo Hidalgo hizo un análisis de la actuación de los cremas en el Estadio Nacional. Destacó el juego de Álex Valera, e incluso aseguró que los merengues sometieron por momentos al Ídolo.

“Mostró dominio y sometió en gran parte del partido al Barcelona SC, pero no alcanzó por muchos motivos. Primero, por jerarquía, y segundo, porque no saben meter goles. De nada te sirve dominar, tocar y patear al arco si tienes un arquero muy bueno al frente. ¿Cuántas tapó Burrai? No sé, pero fue tremendo”, dijo Hidalgo en el canal Chileno PuntoPe.

Asimismo, el periodista chileno mencionó que los cremas hubieran mostrado otra presentación en la Copa Libertadores si hubieran tenido a Gregorio Pérez como DT. No obstante, señaló que los merengues mejoraron para el duelo de vuelta, y dijo el por qué.

“Yo tenía la sensación (de) que Barcelona SC podía someter de nuevo a la ‘U’ porque no tiene jugadores, porque el técnico no es el mismo que Gregorio Pérez. Quizá con Don ‘Goyo’ hubiera sido distinto el desarrollo. No un 3-0 global. Pero Universitario mejoró mucho por lo psicológico. Estaba convencido de que podían darle vuelta”, expresó Adolfo Hidalgo.

El comunicador comentó que Universitario no encontró la fórmula ideal para hacerle daño al equipo ecuatoriano pese a que tenían un hombre de más tras la expulsión de Luca Sosa.