¿Qué canal transmite Universitario vs. Barcelona SC EN VIVO por la Copa Libertadores?

Universitario vs. Barcelona SC EN VIVO se miden por el duelo de vuelta en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022. El encuentro se juega desde las 7.30 p. m. (hora peruana y ecuatoriana) en el Estadio Nacional, con transmisión para Perú a cargo de ESPN. La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy, con los equipos titulares de ambos clubes, el marcador actualizado y el relato minuto a minuto con la recopilación en video de los goles.

En Vivo: Últimas noticias Universitario vs Barcelona SC 17:59 Universitario partió hacia el Estadio Nacional El conjunto crema ya se encuentra en el recinto deprotivo para recibir al Barcelona por la Copa Libertadores. El duelo empieza a las 7.30 p. m. VIDEO: Twitter David Chávez. 17:57 Los hinchas del Barcelona se dirigen al estadio Varios hinchas del Barcelona SC ya se encuentran en los alrededores del estadio Nacional para el partido ante Universitario, por la Copa Libertadores. 17:39 Universitario sale rumbo al Nacional El plantel merengue salió del hotel de concentración para dirigrse al estadio Nacional, donde enfrentarán al Barcelona SC por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. 17:24 Llegan los primeros hinchas al Estadio Nacional Los seguidores merengues ya pueden ingresar al Estadio Nacional para ver el decisivo cotejo ante Brcelona por la Fase 2 de la Copa Liberatdores. 15:28 'Cuto' Guadalupe considera que la 'U' puede competir de igual a igual en Libertadores "El equipo está preparado físicamente y mentalmente para poder rendir al nivel de la Libertadores. La fe no es suficiente ni cae del cielo, el rival tiene que ver a un equipo que te quiere pasar por encima". mencionó en una entrevista con RPP Deportes 14:57 Ángel Cappa confía en la clasificación de Universitario "Conozco el espíritu de la 'U' y no me sorprendería que siga adelante (en la Copa Libertadores)", manifestó el experimentado estratega en diálogo con Radio Ovación. 14:35 ¿Que resultados necesita Universitario para avanzar en la Copa Libertadores? Tras caer 2-0 en Ecuador ante el Barcelona, el conjunto merengue debe ganar por una diferencia de tres goles o, en todo caso, por dos tantos y forzar a los penales. 13:01 Recomendaciones para el partido entre Universitario vs. Barcelona SC El club crema compartió en redes sociales todas las recomendaciones para el ingreso de los hinchas al Estadio Nacional por el partido para la Copa Libertadores. 11:33 Universitario y Barcelona SC entre los 20 clubes con más interacciones En la previa del partido, el cuadro ecuatoriano compartió el listado de los 20 clubes de América con más interacciones en la red social Facebook. Tanto ellos, como los cremas figuran en el top. 10:22 Conoce a los árbitros del Universitario vs. Barcelona SC El uruguayo Andrés Matonte será el encargado de impartir justicia en el duelo de vuelta por la Copa Libertadores. Martín Soppi, Carlos Barreiro y Leodan Gonzáles serán los asistentes. 10:18 Universitario comparte emotivo video de aliento Pese a perder en el partido de ida, la escuadra crema no se rinde y va por la hazaña en la Copa Libertadores. 08:01 Barcelona SC ya reconoció la cancha del Estadio Nacional El equipo ecuatoriano estuvo presente en el coloso de Jose Díaz en la previa del encuentro contra Universitario de Deportes por la Copa Libertadores. 07:58 Convocatoria de Universitario de Deportes El cuadro crema ya lanzó la convocatoria oficial de jugadores que estarán presentes en el once titular y en el banco de suplentes para el partido de vuelta ante Barcelona SC por la Copa Libertadores. 23:17 Repasa el horario del partido Perú, Ecuador, Colombia, México: 7.30 p. m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (ET): 8.30 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m. 23:16 Posibles alineaciones Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Piero Quispe; Roberto Villamarín, Luis Urruti y Alex Valera. Barcelona SC: Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Susa, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Michael Carcelén, Erick Castillo, Emmanuel Martínez; Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani. 23:15 Atención apostador ¿Cuánto pagan las casas de apuestas Universitario vs. Barcelona SC por Copa Libertadores 2022? Casa de apuestas Gana Universitario Empate Gana Barcelona SC Chaskibet 3.25 3.25 2.23 Apuesta Total 3.33 3.45 2.17 Betsson 3.10 3.30 2.25 Doradobet 3.25 3.25 2.22 Olimpobet 3.15 3.25 2.22 23:13 Palabra autorizada Esidio sobre el Universitario vs. Barcelona: “Creo que se puede remontar el resultado de la ida” 17:27 ¿A quién dan como favorito las casas de apuestas? Pese a que jugará como local con el apoyo masivo de su hinchada, Universitario no es el favorito para ganar. Las cuotas de las apuestas le dan al Barcelona SC un máximo de 2,30 veces lo invertido por su triunfo, mientras que el equipo crema llega hasta los 3,25. 15:40 ¿Cómo le fue a Universitario ante Barcelona SC en Lima? Por la Copa Libertadores, Universitario y Barcelona SC registran dos cotejos previos en la capital peruano, con balance positivo para los cremas. - Universitario 2-1 Barcelona SC (Copa Libertadores 1993) - Universitario 0-0 Barcelona SC (Copa Libertadores 1994) 14:28 Hinchas solo podrán ingresar al Universitario vs. Barcelona SC con boleto impreso El club crema informó en sus redes sociales que el ingreso al Estadio Nacional solo será válido mostrando las entradas impresas. 13:02 Barcelona culminó sesión de entrenamientos de este martes El club canario finalizó su práctica un día antes del duelo contra Universitario por la Copa Libertadores. 11:53 Universitario podrá jugar con 90% de aforo ante Barcelona SC Por medio de una resolución publicada este martes, la Dirección de Seguridad Deportiva del IPD aprobó el incremento de aforo solicitado por el club crema para el duelo en el Estadio Nacional ante el club ecuatoriano. 10:43 Universitario festeja cumpleaños de Carvallo en medio de entrenamiento El capitán del cuadro crema, José Carvallo, fue sorprendido por sus compañeros en la práctica de este martes. El portero cumple 36 años. 09:44 Barcelona SC ya entrena en Matute El equipo ecuatoriano trabaja desde este martes en el estadio de Alianza Lima. 08:37 ¿Hernán Novick podría volver a jugar? El mediocampista crema se recuperó de la lesión que le impidió debutar en este 2022 y ya está disponible para el técnico Álvaro Gutiérrez. El 'Mago' podría reaparecer con la camiseta crema para este cruce copero. 07:35 Barcelona SC llegó a Lima para su encuentro ante Universitario El equipo ecuatoriano arribó a suelo peruano la noche del último lunes para el cotejo que disputará este miércoles frente al conjunto crema en el Estadio Nacional. 16:56 Barcelona SC ya tiene DT para jugar ante la 'U' Jorge Célico fue presentado como nuevo entrenador del Barcelona SC como el reemplazo de Fabián Bustos. 15:44 Ya están rumbo a Lima Barcelona SC ya se encuentra rumbo a Perú para enfrentarse a Universitario por la revancha de la Fase 2 de la Copa Libertadores. 15:23 Entrenamiento de Barcelona SC antes de viajar a Perú El equipo de Barcelona SC realizó entrenamientos en la mañana de este lunes 28 de febrero antes de viajar a Perú. 14:27 Barcelona SC entrenará en Matute Barcelona SC dio a conocer que el plantel viajará este lunes 28 de febrero a territorio peruano para el duelo ante Universitario por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El equipo ecuatoriano entrenará en el estadio de Matute.

Los merengues van por la épica ante su gente, en el estadio Nacional. P ara este compromiso, se habilitó el 90% y se agotaron todas las entradas disponible . No hay ninguna duda que el cuadro dirigido por Álvaro Gutiérrez tendrá el apoyo de toda su hinchada. Por su parte, Barcelona SC viene para sentenciar la llave y acceder a la siguiente fase.

A qué hora juegan Universitario vs. Barcelona SC

El partido entre Universitario vs. Barcelona SC se llevará a cabo HOY miércoles 2 de marzo desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Nacional.

México: 6.30 p. m.

Perú: 7.30 p. m.

Ecuador: 7.30 p. m.

Colombia: 7.30 p. m.

Bolivia: 8.30 p. m.

Venezuela: 8.30 p. m.

Paraguay: 8.30 p. m.

Argentina: 9.30 p. m.

Uruguay: 9.30 p. m.

Brasil: 9.30 p. m.

Chile: 9.30 p. m.

Universitario de Deportes saldrá con todo a buscar el gol desde el minuto inicial. Así lo dejó muy en claro el volante merengue Ángel Cayetano, quien viene de convertir un tanto en la goleada crema ante César Vallejo por la Liga 1 Betsson 2022.

“Tenemos que salir a buscar, a ganar, es lo único que tenemos que hacer desde el minuto 1, tener toda la fe de que se va a dar. Encontrándonos con un gol en el primer tiempo, ellos se van a poner nerviosos”, empezó declarando el futbolista en diálogo con Radio Ovación.

Asimismo, el charrúa reconoció que el juego del Barcelona SC es intenso, pero que Universitario tiene las herramientas necesarias para imponerse también.

“Tenemos que hacer nuestro juego, soltarnos más. Sabemos que no va a ser fácil, pero no es imposible. Sin duda es otro ritmo, Barcelona juega a un ritmo alto, pero en la cancha son 11 contra 11. Y no solo es el juego, está también lo mental y nosotros tenemos muchas armas para lastimarlos. Tenemos confianza de que así va a ser”, aseguró el mediocampista crema.

En qué canal ver Universitario vs. Barcelona SC

La transmisión del Universitario vs. Barcelona SC estará a cargo del canal ESPN 2 y la aplicación streaming Star Plus. Recuerda que también podrás seguir el minuto a minuto en la web de La República Deportes.

Argentina: Fox Sports 2

Bolivia: ESPN

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN (Brasil)

Chile: ESPN 4

Colombia: ESPN 2

Ecuador: ESPN 2

México: SKY Sports

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN 2

Estados Unidos: ESPN+

Universitario vs. Barcelona SC vía ESPN

Bolivia: canal 41 (Entel), canal 510 y 702 (Tigo)

Paraguay: canal 104 (Tigo)

Perú: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV satélite), canal 506 y 741 (Movistar TV cable), canal 40 (Star Globalcom), canal 64 y 521 (Claro TV)

Uruguay: canal 622 y 1622 (DirecTV).

Universitario vs. Barcelona SC vía ESPN 2

Colombia: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 486 y 886 (Movistar TV), canal 26 y 246 (Tigo), canal 510 y 1510 (Claro TV)

Ecuador: canal 622 y 1622 (DirecTV), canal 202 y 734 (Grupo TV Cable), canal 90 y 590 (Claro TV)

Venezuela: canal 622 y 1622 (SimpleTV), canal 485 (Movistar TV), canal 105 y 106 (Inter Satelital), canal 503 (CANTV), canal 43 (Vencable), canal 39 (TV Zamora).

¿Cuánto pagan Universitario vs. Barcelona SC?

Casas de apuesta Universitario Empate Barcelona SC Chaskibet 3.25 3.25 2.23 Apuesta Total 3.33 3.45 2.17 Betsson 3.10 3.30 2.25 Doradobet 3.25 3.25 2.22 Olimpobet 3.15 3.25 2.22

Resultados que necesita Universitario

Para que los merengues puedan superar por primera vez en su historia esta ronda del torneo, deben imponerse por una diferencia de tres o más goles.

En caso de ganar por dos tantos, sin importar si el visitante anota o no, el partido se definirá desde la tanda de penales.

Cualquier otro resultado (victoria por un gol, empate o derrota) condenará a los estudiantiles a quedarse con las manos vacías.

Universitario vs. Barcelona SC: posibles alineaciones

Alineación de Universitario

José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas; Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Piero Quispe; Roberto Villamarín, Luis Urruti y Alex Valera

Alineación de Barcelona SC

Javier Burrai; Byron Castillo, Darío Aimar, Luca Susa, Leonel Quiñónez; Leonai Souza, Michael Carcelén, Erick Castillo, Emmanuel Martínez; Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani