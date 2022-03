“Corzo y Carvallo no son jugadores de selección”: dijo Zubczuk, campeón con Universitario

Duras críticas caen sobre dos jugadores de Universitario a un día del encuentro ante Barcelona SC por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022. Juan Carlos Zubczuk, exgolero crema, cuestionó el trabajo que vienen teniendo José Carvallo y Aldo Corzo en el equipo de Ate.

Para el ‘Ruso’, el ‘1′ del elenco merengue ha bajado su nivel, pues en la Libertadores pasada recibió varios goles.

“José Carvallo no está en buen nivel desde hace muchos años para nivel internacional. En la Copa Libertadores pasada le hicieron un montón de goles y el muchacho sigue jugando” , dijo en Radio Ovación.

Así como el guardameta, Corzo también fue blanco de agudas críticas. “Para mí, Corzo y Carvallo no son jugadores de selección. Me encantaría que hubiesen tenido otro rendimiento y que la ‘U’ hubiese sido campeón en estos años. Estos jugadores siguen siendo titulares a pesar de que no rinden”.

En otro momento de la entrevista se refirió al duelo de este miércoles en el Estadio Monumental, donde los cremas buscarán igualar o darle vuelta a la llave. “Ojalá que mañana le vaya muy bien a la ‘U’ contra Barcelona de Ecuador por Copa Libertadores. Que gane y que siga ganando”, enfatizó Zubczuk.