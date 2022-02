Nelson Cabanillas y la estrategia ante Barcelona SC: “Tenemos que apuntar a buscar el partido”

Este miércoles 2 de marzo, Universitario de Deportes tendrá un decisivo encuentro ante Barcelona SC por la fase 2 de la Copa Libertadores. Los dirigidos por Álvaro Gutiérrez deberán ganar por una diferencia mayor a tres goles si desean pasar a la siguiente ronda. Ante esta situación compleja, el lateral crema Nelson Cabanillas se refirió al respecto.

El futbolista de 22 años afirmó que el cuadro merengue saldrá con un planteamiento diferente al partido de ida ante los canarios.

“Este partido contra Barcelona tenemos que ir a plantearlo de otra manera, tenemos jugadores para poder hacerlo. Allá nos metimos muy atrás y nos pudieron atacar mucho, eso nos afectó”, declaró a RPP.

Gutiérrez diferente a Pérez

Por otra parte, para el lateral izquierdo de la ‘U’, la idea de juego del técnico Álvaro Gutiérrez ha caído muy bien en el plantel y eso se ha visto en los resultados obtenidos por los merengues, quienes han ganado la mitad de sus partidos, al mando del charrúa.

“La idea del profesor Gutiérrez es un poco diferente a la del profesor Gregorio y nos está yendo bien. Está resultando en la liga, pero ahora toca Barcelona y tenemos que apuntar a ir a buscar el partido”, sostuvo.

Asimismo, Nelson Cabanillas reveló lo que le pide el estratega de 53 años. “El profesor Gutiérrez sabe lo que he venido haciendo. Me pide más protagonismo en el ataque, que también me preocupe en dar pase y no solo marcar”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Universitario vs. Barcelona SC?

El partido Universitario vs. Barcelona SC se jugará este miércoles 2 de febrero en el Estadio Nacional, a las 7.30 p. m. Este encuentro corresponde a vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2022. El partido será a las 7:30 p. m.