Ángel Cayetano sobre el ‘U’ vs. Barcelona SC: “Tenemos que salir a ganar desde el minuto uno”

Por la clasificación. Ángel Cayetano, volante de Universitario, ya vive lo que será el partido ante Barcelona SC por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores. El futbolista uruguayo, al igual que Nelson Cabanillas, mencionó lo que debe hacer la ‘U’ para darle vuelta al marcador global que favorece a los ecuatorianos.

En el Estadio Nacional y en compañía de su hinchada, los merengues buscarán la victoria ante el Ídolo, equipo que presentó a su nuevo entrenador, quien mostró respeto hacia el cuadro de Ate.

“ Tenemos que salir a buscar, a ganar, es lo único que tenemos que hacer desde el minuto 1, tener toda la fe de que se va a dar. Encontrándonos con un gol en el primer tiempo, ellos se van a poner nerviosos”, señaló Ángel Cayetano en declaraciones para Radio Ovación.

Universitario vs. Barcelona SC se jugará en el Estadio Monumental de Ate. Foto: Conmebol Libertadores

Asimismo, el jugador charrúa reconoció que el juego del Barcelona SC es muy intenso, pero destacó que Universitario tiene los argumentos suficientes para imponerse en el encuentro.

“Tenemos que hacer nuestro juego, soltarnos más. Sabemos que no va a ser fácil, pero no es imposible. Sin duda es otro ritmo, Barcelona juega a un ritmo alto, pero en la cancha son 11 contra 11. Y no solo es el juego, está también lo mental y nosotros tenemos muchas armas para lastimarlos. Tenemos confianza de que así va a ser”, aseguró el mediocampista crema.

Finalmente, Cayetano destacó el desempeño que han mostrado Piero Quispe y Gerson Barreto en lo que va de la temporada.

“Tanto Piero (Quispe) como Gerson (Barreto) son jugadores jóvenes pero inteligentes, eso facilita mucho lo que es el recorrer el mediocampo”, precisó el futbolista de Universitario.