De Conde a De la Cruz: las jóvenes promesas de la ‘U’ que no llegaron a despegar en el fútbol

Desde la temporada pasada, un joven futbolista viene destacando en Universitario de Deportes. Nos referimos al habilidoso volante Piero Quispe. Si bien el jugador de 20 años debutó el año pasado con el cuadro crema, durante este curso, su nombre ha venido resaltando no solo en los medios, sino también en el mismo comando técnico, el cual lidera el entrenador Álvaro Gutiérrez.

“Yo estoy encantado con Piero. Cada vez que lo veo le digo que es un crack porque, con 20 años, chiquito, quiere la pelota y es responsable a la hora de cumplir una función defensiva. Además, deja el corazón en la cancha y es nacido en la ‘U’”, fueron las palabras del estratega charrúa a los medios.

A propósito de esta joven promesa de Universitario, que ya se ha ganado un puesto en el equipo titular, recordemos en el siguiente informe otros juveniles que pudieron ser ‘figuras’ con los merengues, pero que -actualmente- se encuentran en otras ligas o equipos, donde no resaltan como lo fueron en su momento.

Joyce Conde

Al igual que el técnico Álvaro Gutiérrez, en el 2010, el DT Juan Reynoso tuvo palabras de elogio para un juvenil crema llamado Joyce Conde. El entonces técnico de Universitario hizo debutar al delantero con 20 años. “Este jugador será el encargado de parar la olla en Universitario de Deportes”, fueron las palabras de Reynoso.

Sin embargo, pasó poco más de un año para que el ahora futbolista de 30 años perdiera continuidad en el equipo crema y termine fichando por otros clubes de segunda división y Copa Perú como Walter Ormeño, Atlético Torino, Unión Huaral, Sport Rosario y Alfonso Ugarte. En 2018, volvió a disputar la máxima categoría con Alianza Universidad, pero tras su descenso el año pasado, fichó por el Alianza Atlético de Sullana.

Si bien aún se mantiene vigente en el fútbol profesional, el exjugador de la César Vallejo lamentó no haber aprovechado la confianza que le dio el actual entrenador de Cruz Azul. “Siento que defraudé a Juan Reynoso, no di lo que el momento me dio”, declaró hace dos años Joyce Conde al diario El Popular.

Joyce Conde juega actualmente en Alianza Atlético de Sullana.

Diego Chávez

Otra de las promesas que desapareció y que fue considerado como el futuro lateral de la selección peruana fue Diego Chávez. En 2013 logró el título nacional y se afianzó en el equipo estudiantil. Además, su participación en la sub-20 de la Bicolor fue muy buena, junto a Benavente, Jean Deza, Edison Flores, Christofer Gonzáles, entre otros.

Tras esta participación y el campeonato conseguido con Universitario, el lateral tuvo muchos altibajos, llegando a ser suplente con el equipo y jugando algunos partidos de reserva. Debido a la poca continuidad, Diego Chávez paseó su fútbol por varios equipos como Sport Rosario, Unión Huaral, Deportivo Binacional o José Gálvez, pero con ninguna escuadra logró afianzarse en el puesto. Actualmente, acaba de fichar por Juan Aurich y jugará la Liga 2.

Diego Chávez salió campeón con Universitario de Deportes en 2013.

Álvaro Ampuero

Álvaro Ampuero fue otra de las jóvenes figuras que a sus 19 años de edad logró un título internacional con Universitario al ganar la Libertadores Sub 20. Su gran participación le permitió al lateral izquierdo dar el gran salto a Italia y jugar por el Parma FC en el 2012. Este fichaje le permitió aumentar su valor en el mercado pasando de 200 mil euros con los ‘cremas’ a un máximo de 700 mil euros.

Sin embargo, no tuvo continuidad en el Parma y comenzó a ser cedido a clubes como Calcio Padova y Salernitana. Para 2014, regresó al fútbol peruano para jugar por Universitario (2014-2015), San Martín (2016-2017) y Deportivo Municipal (2018-2019).

Tras su paso por el ‘Muni’, nuevamente migró al exterior con el Zira FK de Azerbaiyán, donde tampoco tuvo continuidad. En 2021, con 29 años, volvió a la liga peruana y fichó por Carlos Manucci, pero las lesiones lo marginaron del campo y el cuadro trujillano decidió romper el vínculo. Tras ello, se le dio la oportunidad de ir a República Checa en el FK Teplice, donde solo estuvo por un par de meses. Este 2022, retornó a la Liga 1 para defender a la Universidad San Martín.

Álvaro Ampuero anotó su primer gol en la Liga 1 2022. Foto: Twitter @Club_USMP

William Mimbela

Otro que fue figura y salió campeón de la Libertadores Sub 20 con Universitario fue Willyam Mimbela. El ahora futbolista de 29 años se perfilaba a tener un futuro prometedor al defender la casaquilla no solo de los cremas, sino también de los otros dos grandes equipos peruanos: Alianza Lima y Sporting Cristal. Sin embargo, no duró más de una temporada en ambos clubes.

En el extranjero, William Mimbela paseó su fútbol en el Internacional de Porto Alegre B (2012-13), Nacional de Portugal (2014-15) y el Tractor de Irán (2020-21). La temporada pasada fichó por el Cusco FC, Sport Boys y Deportivo Binacional. Ahora, en el 2022, jugará en el Unión Huaral.

Willyan Mimbela jugó en Deportivo Binacional durante la temporada 2021. Foto: Liga de Fútbol Profesional LFP

Paulo De la Cruz

Una de las recientes promesas cremas fue Paulo De la Cruz. El joven futbolista de 22 años debutó a nivel profesional en 2018, cuando fue promovido al elenco principal por Pedro Troglio. A partir de ese momento, jugó 35 partidos en Liga 1, dos por Copa Libertadores y las presencias en la Copa Bicentenario. La campaña donde más fue utilizado fue en 2019, tras alcanzar casi 800 minutos en 15 compromisos.

Durante 2020 solo participó de siete partidos, sumando 103 minutos de juego. Antes de iniciar la pretemporada del 2021, el cuadro crema dio a conocer la lista de los futbolistas que continuarían en el club y el nombre de Paulo De la Cruz no figuraba. Ante la no renovación, el joven futbolista terminó fichando por el Atlético Grau, por lo que jugó en la segunda división y -ahora- viene disputando la Liga 1.