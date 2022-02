Luis Urruti: “Este año, tenemos que lograr la ansiada 27″

Universitario de Deportes es el equipo sensación de la Liga 1 Betsson 2022. El cuadro crema goleó en sus dos primeras presentaciones e ilusiona a sus hinchas. Luis Urruti se refirió al buen momento que atraviesa el club de Ate y manifestó su deseo de salir campeón a final de temporada.

“Creo que la mayoría de jugadores se quedaron, se sumaron dos o tres nomás y el ya conocerte es un gran inicio. Es fundamental que todos tiremos para el mismo lado. Este año, tenemos que lograr la ansiada 27 porque ya hace nueve años que no se da un título”, declaró para ESPN.

Además, el uruguayo reveló la idea de juego que intenta plasmar el técnico Álvaro Gutiérrez en el equipo. “El profe nos dijo que tratemos de mantener el arco en cero. Creo que la intensidad es un requisito muy bueno en el plantel. Todos sabemos la camiseta con la que estamos jugando y tenemos que dejar todo. Así nos plantó el profe: ‘el que no corre, no juega, no queda de otra’”, señaló.

El volante también destacó la confianza que le ha brindado el estratega merengue. “Hay técnicos que te pueden quitar la seguridad y creo que el jugador con confianza es totalmente distinto”, indicó.