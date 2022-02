Universitario debutará en la Liga 1 con grandes ausentes en su plantel

Este domingo 6 de febrero será el debut de Universitario de Deportes en la Liga 1 Betsson, temporada 2022. En las últimas semanas, la escuadra estudiantil sufrió un remezón tras la salida de Gregorio Pérez por un tema de salud. De esta manera, Manuel Barreto será quien lleve las riendas del equipo de forma interina hasta que asuma oficialmente Álvaro Gutiérrez.

La ‘Muñeca’ ensayó un posible once en los últimos entrenamientos y la gran sorpresa será la ausencia de Hernán Novick al no estar al 100% físicamente. De esta manera, el posible once titular sería el siguiente: José Carvallo, Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Nelson Cabanillas, Ángel Cayetano, Gerson Barreto, Piero Quispe, Alberto Quintero, Luis Urruti y Alex Valera.

Así como el ‘10′ uruguayo, otros que quedaron al margen del partido, pero por decisión técnica, son Iván Santillán, José Zevallos, Leonardo Rugel y Alfonso Barco, este último llegó como flamante refuerzo para la temporada 2022.

¿A qué hora juega Universitario de Deportes vs. Cantolao?

El encuentro entre Universitario y la Academia Cantolao se jugará a las 3.30 p. m. (horario peruano) en el estadio Miguel Grau del Callao.

Universitario: ¿cuánto será presentado Álvaro Gutiérrez?

El técnico uruguayo Álvaro Gutiérrez arribó a nuestro país este sábado 5 de febrero y a su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez dedicó un mensaje para todos los hinchas merengues.

“Las mejores referencias de la hinchada. Me han pasado fotos de ellos alentando al equipo. Los logros no solo son de los jugadores, sino también de la hinchada, directiva y jugadores“, sostuvo el estratega.

Gutiérrez será presentado este lunes en Campomar y desde esa fecha podrá asumir el cargo de manera oficial.