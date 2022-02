Álvaro Gutiérrez, nuevo DT de Universitario, llegó a Lima y mandó un mensaje a los hinchas

El nuevo entrenador de Universitario ya se encuentra en nuestro país. El profesor Álvaro Gutiérrez arribó a nuestro país y a su salida del aeropuerto internacional Jorge Chávez dedicó un mensaje para todos los hinchas merengues, quienes ansían pasar de fase en la Copa Libertadores y alcanzar la estrella 27 en la Liga 1.

“ Las mejores referencias de la hinchada. Me han pasado fotos de ellos alentando al equipo. Los logros no solo son de los jugadores, sino también de la hinchada, directiva y jugadores ”, sostuvo el estratega uruguayo.

Asimismo, Gutiérrez confesó que había hablado con Gregorio Pérez, quien le dio algunas referencias de Universitario y aseguró que volverá a conversar con él luego del debut del cuadro crema ante Cantolao este domingo, en el Miguel Grau del Callao.

“He visto al equipo, pero no tanto como me gustaría. Estuve hablando con Gregorio Pérez y le dije que después del partido lo iba a volver a llamar. Él está superdispuesto, es un superprofesional y una gran persona. Por ahí, me podría dar mayores precisiones de lo que es el club y de lo que nosotros buscamos”, manifestó.

En lo que respecta al equipo en sí, el exentrenador de Nacional señaló que buscará dar “pelea y, en la medida de lo posible, llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores”. “Sabemos que es un escalón grande, pero vamos a ir paso a paso”, adicionó.

