Manuel Barreto: “Percibo esperanza e ilusión en el hincha crema y en la institución”

Tras su paso por Sporting Cristal, Manuel Barreto regresó a Universitario como jefe de la Unidad Técnica de Menores. El extécnico del conjunto celeste se mostró feliz por tener una “responsabilidad muy grande” en la institución merengue y confesó estar ilusionado por poder trabajar con los chicos que tienen “el sueño de convertirse en futbolistas”.

“Me llena de orgullo, emoción y también sabiendo que es una responsabilidad muy grande. Yo me formé y he estado en Campomar muchas horas de mi vida. Tengo una historia en Universitario que está muy presente siempre en mí. Trabajar a chicos que tienen el sueño de convertirse en futbolistas y saber que no todos lo conseguirán es un gran reto. Debo formarlos como personas y como futbolistas ”, declaró Barreto en diálogo con Pase Filtrado.

Barreto contó también que su labor en Universitario es “elaborar un proyecto y un plan” para que los menores “se puedan formar”. Además de introducir una “línea de aprendizaje” y una “una metodología que dará vida a este trabajo”.

En esa misma línea, el hoy jefe de la Unidad Técnica de Menores confesó que desde la llegada de Jean Ferrari a la administración merengue y la renovación de Gregorio Pérez como entrenador del primer equipo, percibe “ esperanza e ilusión en el hincha crema y en la institución ”.

“Han sido años de muchos problemas y no la ha pasado bien, pero siento que la gente aquí tiene ganas de hacer las cosas bien”, añadió Barreto, que también se sinceró y habló sobre la realidad del cuadro merengue. “También me encontré con la realidad de que en los últimos años no tuvimos jugadores que se consoliden. Si te pones a pensar en el último jugador que sacó el club de menores, se consolidó y se vendió sin tener que remontarnos hasta Ruidíaz, por ejemplo. Hay un diagnóstico y sobre él hay que construir el proyecto”, añadió.

Finalmente, se refirió a si tuvo una reunión con Pérez y Ferrari. “Por ahora solo tuvimos una sola reunión. Ellos están preparando la Copa Libertadores y la Liga 1. Después, esperando que el profe se recupere, buscaré ir a molestarlo (risas)”, culminó.