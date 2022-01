Universitario de Deportes jugaría amistoso con Inter de Miami, club de David Beckham

Grata invitación. Universitario de Deportes podría disputar un duelo amistoso contra Inter de Miami, el club fundado por el astro inglés David Beckham en el año 2018. De concretarse el encuentro, este se jugaría entre el 25 o 26 de enero, es decir, la próxima semana en los Estados Unidos.

La información, proporcionada por el diario Líbero, sostiene que al cuadro crema solo le hace falta tramitar las visas de algunos jugadores, gestión en la que el conjunto del exjugador del Real Madrid estaría dispuesto a ayudar, por lo que en los próximos días podría presentar una carta para acelerar los trámites en la Embajada de los Estados Unidos en Lima.

Semanas atrás se supo de la conversación entre un empresario y la directiva de Universitario para disputar un partido ante Boca Juniors o River Plate en suelo norteamericano. No obstante, el cotejo no se concretó debido a que varios jugadores no cuentan con los permisos necesarios para viajar a dicho país. Hecho que no sería motivo de preocupación con este nuevo ofrecimiento del cuadro de la MLS, el cual podría volverse realidad en tiempo récord.

Mientras circula esta información, la directiva del club sigue pendiente de la recuperación del entrenador Gregorio Pérez. A la vez, se encuentra en la búsqueda de una fecha ideal para la ejecución de la Noche Crema, ahora que el Decreto Supremo Nº 005-2022-PCM del Gobierno permite la presencia de público en los estadios y recintos deportivos con un aforo del 30%.

Debut de Universitario en la Liga 1

El próximo 3 de febrero inicia el Torneo Apertura de la Liga 1 2022, en el cual el elenco estudiantil se medirá ante César Vallejo. El partido comenzará a las 7.00 p.m. y se llevará a cabo en el Estadio Monumental.