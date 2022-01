Jean Ferrari sobre compartir sponsor con Alianza Lima: “El mejor contrato lo tenemos nosotros”

Hace unos días, Universitario anunció que había cerrado un jugoso contrato con la Corporación PJ Perú y que es el más costoso en su historia. Posteriormente, Alianza Lima también obtuvo uno con la misma empresa, pero por una cantidad muy alta que no logró ningún otro club.

Ante esto, Jean Ferrari, administrador crema, salió a aclarar que los cremas son quienes tienen “el mejor contrato”.

“ El mejor contrato lo tenemos nosotros, los del frente (Alianza Lima) no tienen bonos. Además, sumaremos un sponsor más”, indicó para el portal Justicia para Universitario.

El contrato de los ‘compadres’

Se sabe que los cremas recibirán ”10 millones de dólares (US$ 8.5 MM + IGV) más bonos y premios”, como indicaron en un comunicado, mientras que en tienda blanquiazul llegarán 11 millones (incluye IGV), según informó el periodista Carlos Benavente. No obstante, los victorianos no revelaron detalles del contrato.

¿A qué se dedica la Corporación PJ Perú?

Es una organización “líder en el rubro del entretenimiento” con más de 400 casas de apuestas deportivas a nivel nacional. Al ser una empresa de varias marcas, este año Alianza Lima y Universitario tendrán sponsors diferentes en el pecho de sus camisetas. Sin embargo, usarán a Te Apuesto desde el 2023 hasta el 2026.

‘Goyo’ Pérez feliz de recuperar a Santillán y Succar