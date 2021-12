¿Se viste de crema? Yuriel Celi podría llegar a Universitario de Deportes

En noviembre, Yuriel Celi se volvió noticia, pero no por sus actuaciones en el terreno de juego, sino por ser arrestado junto a su compañero en Cantolao, Bryan Reyna . Esto tras ser intervenidos por la Policía y detenidos por presuntamente portar armas de fuego, droga y municiones.

Pese a ello, el joven jugador ha sido muy voceado para llegar a Universitario y tal parece que los cremas están interesados en contar con sus servicios.

Según la comunicadora Andrea Closa: “Yuriel Celi ha entrado en la órbita de Universitario de Deportes, suma en bolsa y su nombre ha sido acercado al comando técnico. No está definido pero está en evaluación”, dijo para Fútbol como cancha.

Celi podría sumar en la bolsa de minutos

Universitario fue uno de los equipos más afectados luego de conocerse que la Liga 1 2022 contaría con bolsa de minutos. Esto sería uno de los motivos por el que Celi podría firmar por los merengues.

“Para nosotros es una gran preocupación el tema de la bolsa de minutos, porque ya habíamos planificado el plantel para el próximo año. No es solo en nuestro caso, sino también el de otros clubes”, dijo al respecto Gregorio Pérez en diálogo para RPP.

Gregorio Pérez no considera que la bolsa sea efectiva

“No veo que la bolsa de minutos dé frutos. Lamentablemente no se dan los tiempos para completar esa cantidad con futbolistas que luego no siguen en los planteles. Es un tema que uno no maneja y hay que adaptarse”, finalizó.