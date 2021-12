Ángel Cayetano: “Gracias por la oportunidad de llegar a Universitario”

En medio de un día soleado, este lunes 13 de diciembre se presentó ante la Nación Crema Ángel Cayetano, flamante refuerzo de Universitario de Deportes para la temporada 2022. El uruguayo llega proveniente de Cerro Largo con el objetivo de sumar la estrella 27 que tanto anhelan los merengues.

Durante la conferencia de prensa, el charrúa se mostró contento por llegar a la ‘U’ y dijo que se encuentra en el club más grande del Perú.

“Gracias por la oportunidad que me dan Jean (Ferrari) y Gregorio (Pérez) de llegar a Universitario. El más grande. Es el más grande porque tiene más títulos. Es un gran desafío que me llega en un momento justo. Voy a tratar de disfrutarlo con mucha responsabilidad. Vamos a pelear los primeros lugares”, mencionó Ángel Cayetano en Campo Mar.

Asimismo, el mediocampista se refirió a su paso que tuvo por Real Garcilaso (hoy Cusco FC) allá por el 2016.

“ No jugué los partidos que esperaba por un tema técnico, no fue por lesión, pero son experiencias. Me toca llegar a Universitario en un momento bueno, trataré de dar el máximo para estar a la altura del club ”, sostuvo.

Gregorio Pérez habla sobre la posición en la que jugará Cayetano en Universitario

Por otro lado, Gregorio Pérez, entrenador de Universitario, habló sobre las posiciones en las que podría jugar Ángel Cayetano.

“Señalar que va a jugar en un puesto u otro, eso va a ser en un futuro, estamos en una etapa de preparación, pero no deja de ser un refuerzo muy importante. Puede jugar en la primera línea de contención o como zaguero”, dijo el DT de los cremas.