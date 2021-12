Rainer Torres sobre Vargas: “¿Dónde entraría? Solo Alves y Zanetti juegan hasta los 38 años″

En los últimos días, se especuló mucho sobre una posible última vuelta de Juan Manuel Vargas en Universitario para culminar su carrera. Sin embargo, fue el mismo entrenador crema, Gregorio Pérez, quien negó esto. Ahora, un exreferente del club, Rainer Torres, dio su opinión sobre la llegada del ‘Loco’ al conjunto merengue.

“¿Donde entraría? Porque un marcador izquierdo a los 38 años, solo Dani Alves y Javier Zanetti juegan a esa edad. Realmente es bien complicado. Ojo que Vargas, hace 3 años, lo ponían de volante central porque no tenía el ida y vuelta, y hoy en día es difícil porque hay varios en esa posición”, dijo el ‘Motorcito’ para A ras de cancha, programa producido por La República.

Sobre lo dicho por el ‘Goyo’, que Vargas es un jugador retirado: “Siempre se puede decir en una forma más diplomática, pero es algo que seguramente pensó, porque es un jugador que no tiene actividad desde hace tres años”, agregó.

Finalmente, opinó que el ‘Loco’ merece un reconocimiento por parte de la institución crema. “De alguna manera merece algo en el club, quizás alguna despedida o un reconocimiento, porque el hincha lo quiere a Juan Manuel”, concluyó.

Gregorio Pérez desmiente el fichaje de Vargas

El entrenador uruguayo fue tajante en afirmar que los cremas no están interesados en contar con el ex futbolista para la próxima temporada. “Me pareció poco seria la información (sobre el regreso de Juan Vargas a la ‘U’). Lo de Vargas no sé de dónde salió. Es un jugador retirado”, dijo para ESPN Perú.