¡Era hoy, Ramón! EmbajadUr paga deuda a Quiroga y ‘Pajita’ Ccoscco

¡Y no le creían! EmbajadUr, proyecto organizado por exjugadores de Universitario de Deportes con Rainer Torres a la cabeza, viene cumpliendo con el pago de deudas a trabajadores tras recaudar seis millones de soles. Ahora, a esta remuneración se suman los abonos de los históricos Ramón Quiroga y Wilfredo ‘Pajita’ Ccoscco, quienes el pasado martes recibieron parte del saldo que les adeuda la institución.

Al respecto, el impulsor del proyecto, Rainer Torres, compartió algunos detalles del pago a las mencionadas figuras en su cuenta de Twitter. Según lo dicho por Torres, en el 2003 el ex seleccionado nacional Ramón Quiroga realizó un préstamo al club que nunca le fue devuelto. Ahora, 18 años después, el exguardameta recibió el dinero que facilitó, gracias a los aportantes de EmbajadUr. “ El hincha sigue haciendo historia y hace lo que varios AT y directivos no pudieron o no quisieron” , señaló el ex volante crema.

Ramón Quiroga recibe el pago de su deuda. Fotos: EmbajadUr/Twitter

De la misma manera, el mítico jefe de utilería de Universitario, Wilfredo ‘Pajita’ Ccoscco, quien lleva 48 años trabajando para la institución crema, también recibió una parte del pago de su deuda.

Wilfredo 'Pajita' Ccoscco recibe el pago de su deuda. Fotos: EmbajadUr/Twitter

“El que esté en contra de EmbajadUr simplemente no entiende nada de lo que significa ser hincha de la U. Seguimos haciendo historia. Gracias, Ramón. Gracias, ‘Pajita’. Y en nombre del verdadero hincha: ¡Mil disculpas!”, enfatizó Torres y acompañó los mensajes con las fotos de ambos momentos.

Finalmente, a través del Twitter de EmbajadUr, se informó que tras culminar el pago de la deuda, esta se va a condonar.