Jean Ferrari sobre deuda con Comizzo: “Hemos cumplido con el pago del premio”

Ponen en orden la casa. Durante una conferencia de prensa, el administrador y gerente deportivo de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, anunció que la deuda por premio que se le tenía al exentrenador crema, Ángel Comizzo, ya fue cancelada y que, además, el club está al día en el pago del mes de octubre.

Tras el anuncio de esta noticia, el exfutbolista precisó que es inviable que el club pueda sufrir la resta de puntos, ya que el pago de premios no tiene nada que ver con la remuneración.

“Hemos cumplido con la obligación de premios (a Ángel Comizzo), el cual no es un tema remunerativo, para que quede claro la situación y no se confunda con el tema de que no se cumplió y se le tiene que quitar puntos. Eso no está considerado en la pérdida de puntos” , sostuvo.

Ángel Comizzo llegó a la final del 2020 con Universitario de Deportes. Foto: Liga de Fútbol Profesional

No llega Jonathan Dos Santos

En otro momento, el administrador del cuadro merengue fue consultado por el posible retorno del delantero uruguayo, Jonathan Dos Santos. Al respecto, Jean Ferrari fue tajante al mencionar que esto era “inviable”.

“Vamos a reducir el 18% del presupuesto del plantel. Jonathan Dos Santos es inviable, no estamos en condiciones de traerlo. Es un tema imposible de poder tratar”, afirmó.

Estas declaraciones también fueron respaldadas por el técnico de Universitario, Gregorio Pérez, quien fue el encargado de traerlo la temporada pasada.

“Gracias a Dios, Dos santos está jugando. Se sintió respaldado, con confianza, está haciendo goles. Su futuro va a seguir siendo en México” , añadió.