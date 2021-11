‘Milonguita’ sobre la posible llegada de Xavi: “Es muy querido, la gente lo va a bancar”

El exjugador Juan ‘Milonguita’ Heredia fue uno de los más destacados del Barcelona en la década de los 70. El atacante argentino dejó una huella imborrable en la hinchada Azulgrana por su entrega en el campo de juego y por haber rechazado una oferta del Real Madrid.

‘Milonguita’, en una entrevista con Súper Deportivo Radio, mencionó que no está de acuerdo con las decisiones que ha venido tomando en el cuadro Blaugrana. Además, el argentino refirió que la situación por la que atraviesa el club al que aprecia tanto lo entristece.

“Ver al Barcelona así me da una tristeza muy grande, pero muchísima tristeza. Se nota que Messi no está y va a costar encontrar otra ´pulguita´. Cuando se fue Xavi, me di cuenta de que el Barcelona se comenzaba a caer. Cuando se fue Xavi y después Iniesta dije: el próximo que se va es Messi”, sostuvo.

Para Heredia, la incorporación del técnico holandés fue una mala decisión: “El Barça se equivocó con la contratación de Koeman. Para colmo, lo primero que hizo fue decir que con Suárez no contaba, y Suárez era uno de los goleadores”, afirmó.

Sobre la posible llegada de Xavi al Barça, dijo que recibiría el apoyo de la afición. “Xavi es muy querido, le van a aguantar muchas cosas, porque es un jugador que hizo todo lo que hizo en el club. La gente le va a bancar cualquier cosa a Xavi”.

Finalmente, ‘Milonguita’ no ve con buenos ojos traer a Marcelo Gallardo al banquillo del equipo catalán: “No lo veo a Gallardo dirigiendo a Barcelona, son juegos distintos. No es lo mismo dirigir a un River con chicos nuevos que a un Barcelona con un montón de grandes estrellas. Ahí se les complica a los argentinos, ya le pasó a Menotti con Maradona”, enfatizó.