‘Embajadur Crema’ consigue pagar a 130 trabajadores

Rainer Torres, exjugador y entrenador peruano, reveló en A Ras de Cancha, programa producido por LR+, que ‘Embajadur Crema’ consiguió recaudar 6 millones de soles, lo que permitió pagarle a 130 trabajadores.

“Tratamos de impulsar para poder pagar la deuda del club. Vamos bien, ya vamos pagando a 130 trabajadores (...) Ya llegamos a cubrir un monto de seis millones, seis millones de soles menos de la deuda que le significaría al club, así que vamos por buen camino”, mencionó.

La deuda de Universitario

Según EFE, Universitario de Deportes mantiene una deuda que se estima es de 384 millones de soles con Gremco, la principal acreedora.

En julio de 2020 se presentó el proyecto ‘Embajadur Crema’ a cargo de los exfutbolistas Miguel Torres, Carlos Galván, Carlos Orejuela y Rainer Torres, con la misión liberar a Universitario de su actual deuda concursal. Para esto solicitaron el apoyo de hinchas cremas y empresarios.

Según explica Torres, “esta deuda hace que existan acreedores, dos grupos que pongan administradores dependiendo de lo que más les conviene”.

¿Cómo se pagará la deuda?

“En un primer momento, la intención era recolectar dinero, dárselo al club y que el club mismo pague la deuda concursal. Sin embargo, el pasado nos ha enseñado que no le puedes dar dinero al club porque no van a pagar la deuda”, explicó el ex centro campista.

“Buscamos obtener las acreencias reconocidas en junta de acreedores escalonadamente. Para ello, nos planteamos 2 escenarios: conservador (150.000 hinchas) y optimista (250.000 o más hinchas)”, explicó.

Por el lado conservador se espera pagar el total de la deuda crema en 70 meses con el aporte mensual de 50 soles por parte de 150.000 hinchas. Mientras que el optimista, con 250.00 hinchas que paguen 50 soles mensuales se cancelaría en 38 meses.