Continúa la polémica. En la previa del encuentro de Universitario vs. Deportivo Municipal, el capitán del conjunto crema, José Carvallo, le dedicó unas palabras a su compañero Aldo Corzo después de las declaraciones de Hernán Barcos surgidas en un directo tras la victoria de Alianza Lima ante Cusco FC.

“Todo lo que has logrado nadie te lo regaló, con mucha fe en Dios seguimos más unidos que nunca”, escribió el portero crema en su cuenta de Instagram. En la fotografía se pudo apreciar que solo etiquetó a Corzo, dejando en claro la intención del mensaje.

José Carvallo y Aldo Corzo juegan juntos en Universitario desde el 2019. Foto: Instagram.

¿Qué dijo Hernán Barcos?

Tras el triunfo ante el equipo cusqueño, el atacante de 37 años realizó un en vivo en el que se acercó a cada uno de sus compañeros para felicitarlos por la victoria conseguida, pero cuando se juntó con Oslimg Mora pidió que la selección peruana lo tenga en cuenta, incluso por encima de Aldo Corzo.

“Este quiere selección, eh; no me vengan con Corzo”, dijo el experimentado jugador argentino en el video que subió a su cuenta de Instagram.

Horas después, el exdelantero del Gremio de Brasil participó en el programa televisivo Al ángulo, donde reconoció el desliz e incluso destacó el profesionalismo del defensor merengue.

“Quiero pedirle disculpas a Aldo Corzo, hoy dije un comentario que Oslimg estaba para selección, que no me digan que Corzo y no sé qué. Fue un comentario por ahí fuera de lugar y no lo dije pensando ni queriendo perjudicar. (...) Al contrario, sé que es un gran profesional, me tocó enfrentarlo y por comentarios sé que es un gran profesional. No tengo nada en contra de él. Fue un comentario infeliz, lamentablemente”, declaró el jugador blanquiazul.