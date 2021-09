Universitario de Deportes volvió a la senda del triunfo tras derrotar por 2-0 a la Universidad San Martín. El elenco merengue volvió a ganar tras cuatro encuentros y se recuperó en la tabla acumulada. Los cremas mejoraron con la llegada de su nuevo técnico quien ofreció una conferencia de prensa tras su reestreno como entrenador estudiantil.

El estratega uruguayo habló sobre el próximo encuentro que sostendrá su equipo ante Deportivo Municipal. En esa línea, Pérez se refirió a los jugadores que no podrán participar del duelo ante la escuadra edil. “ Iván Santillán no está en las mejores condiciones y aún necesita más días para recuperarse. No está en buena forma porque no trabajó mucho tiempo por su rodilla afectada”, explicó.

Otro jugador que no podrá alinear ante Municipal será el uruguayo Hernán Novick. “La semana pasada se le hizo una prueba y no fue favorable, (su recuperación) va a llevar unos días más. A él y al área de Sanidad les hemos pedido que se sean cautelosos para que haya una buena recuperación. Para este partido no estará, pero tampoco puedo decir que estará para el siguiente ”, recalcó Gregorio Pérez.

Sobre los objetivos de la ‘U’ hacia final de temporada, el estratega merengue prefirió ser cauteloso y no lanzó promesas al aire. “Somos consciente de que tenemos que ganar. Tenemos la plena confianza de poder sumar por todos los medios. No podemos quedar fuera de las competiciones internacionales, pero no voy a crear una falsa expectativa”, sentenció.