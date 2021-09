Universitario de Deportes: la posible oncena de Gregorio Pérez en su reestreno como DT crema

La fecha triple de eliminatorias ya quedó en el olvido y con ella la paralización de la Liga 1. El torneo peruano se reanudará y traerá algunas novedades. La principal, sin dudas, es el debut de Gregorio Pérez como DT de Universitario de Deportes. El técnico uruguayo regresó a tienda estudiantil tras casi año y medio el lunes 13 de setiembre en el duelo ante la San Martín.

Para el cotejo ante el conjunto santo, Gregorio Pérez tendría casi definido el once titular. El estratega uruguayo conoce a la mayoría de jugadores de Universitario y por ello no le sería complicado encontrar a su equipo titular. La única duda que tendría el experimentado DT sería en el mediocampo. Aún no define quién será de la partida entre Jorge Murrugarra y Rafael Guarderas.

El resto del equipo sería el esperado. José Carvallo se parará bajo los tres palos, sobre todo tras la lesión de Patrick Zubczuk, quien, según el periodista Gustavo Peralta, sufrió una tendinitis . Aldo Corzo sería el lateral derecho mientras que la pareja de centrales la conformarían Federico Alonso y Nelinho Quina. La línea defensiva la completaría Nelson Cabanillas como lateral izquierdo.