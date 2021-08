Luis Urruti tras volver al gol con Universitario: “Estamos en debe con la gente y con el club”

Luis Urruti, atacante de Universitario, anotó el gol del empate definitivo ante Cantolao en la última jugada del compromiso. ‘Tito’ dejó atrás una mala racha y volvió a ser determinante en un cotejo de la ‘U’. El uruguayo es consciente de que el elenco crema no pasa por un buen momento y espera que la paralización por las eliminatorias les permita recuperarse.

Urruti brindó declaraciones a Gol Perú tras el emocionante final del encuentro. “Yo creo que no estamos en el mejor momento. No estamos llegando mucho, estamos en debe con la gente y con el club . No están saliendo las cosas como queremos, pero sabemos que estamos dando lo mejor de cada uno, dejando la vida en el campo”, manifestó.

Para él, el problema principal del equipo es no saber resolver las situaciones con las que cuentan. “Estamos errando muchos goles. En mi caso no sé qué me pasaba, la verdad es que estaba en mal momento. Ahora se me dio y salvamos un empate. Sabemos que no es bueno porque la ‘U’ tiene que ganar todos sus partidos y pelear arriba, pero al menos sirvió para sumar un punto ”, explicó.

Urruti también reconoció que él no se siente en buen momento y espera que el equipo pronto se reponga a los problemas. “No estaba ligando, por partido erraba una o dos ocasiones y hacía figuras a los porteros. Por suerte se me dio el gol. Queremos volver a ganar para terminar de la mejor manera del campeonato. Pelear arriba o meternos en un torneo internacional que es lo que este club se merece”, finalizó.

