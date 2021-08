Rainer compara salida de Lionel Messi del Barcelona con la vez que le tocó partir de Universitario

Lionel Messi y el FC Barcelona tomarán caminos distintos a partir de esta temporada luego de 21 años. Esta salida ha sido como un puñal directo al corazón para el argentino, que en conferencia de prensa lloró cuando se despedía de los hinchas y la institución. En redes sociales Rainer Torres se refirió a estas escenas las cuales le hicieron recordar la vez que le tocó dejar Universitario de Deportes.

El último domingo 8 de agosto, el recordado ‘Motorcito’ dejó un mensaje en Twitter a raíz de la partida de la ‘Pulga’ del club azulgrana.

“Hoy me levanto y veo las lágrimas del mejor jugador que he visto. Las lágrimas de Messi me hicieron acordar el día que me fui de la ‘U’” , empezó contando el exjugador merengue.

Rainer Torres recordó su partida de Universitario con la salida de Messi del Barcelona.

Luego, hizo énfasis en que a algunas personas les es difícil entender algunas experiencias que te da el fútbol, como la felicidad de pertenecer al club del cual eres hincha.

“Creo que para algunos es difícil entenderlo, pero no hay nada mejor que jugar donde perteneces y no existe peor dolor que tener que alejarte”, sostuvo Rainer.

El exmediocampista disputó ocho temporadas con la camiseta de Universitario y logró levantar dos títulos nacionales (2009, 2013).

