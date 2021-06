Comizzo tras la eliminación de Universitario: “El análisis es simple, fue un desastre”

Ayer sábado 12 de junio, Universitario de Deportes mostró una de sus peores versiones en lo que va del año: quedaron eliminados de la Copa Bicentenario 2021 a manos de Deportivo Coopsol. Los cremas, que no disputarán un partido oficial hasta el inicio de la Fase 2, no crearon ninguna situación de peligro y, según su propio entrenador Ángel Comizzo, fueron “un desastre” .

“Cuando juegas mal pasan este tipo de cosas. Hoy nosotros estuvimos muy mal y el resultado no podía ser otro. No hay ningún tipo de excusas, el rival jugó bien y nosotros hemos jugado muy mal. Creo que volveremos a replantear algunas cosas, seguramente para que no nos ocurra este tipo de situaciones en lo que viene”, empezó declarando el ‘Indio’ en diálogo con Gol Perú al término del encuentro.

En esa misma línea, el argentino siguió analizando lo que fue la eliminación crema. “Se trabaja permanentemente en la semana, en diferentes situaciones, de acuerdo a cómo va el resultado. El equipo nunca se encontró con la pelota, nunca pudo hacer dos o tres pases seguidos y nunca le creamos una situación de gol a Coopsol. Nuestro partido fue terrible”, añadió.

Finalmente aseguró que replantearán varias cosas de cara al inicio de la segunda etapa de la Liga 1 Betsson, que podría empezar en agosto. “El rival jugó bien y nosotros muy mal. Debemos replantear muchas cosas para la Fase 2 que viene. No hay nada que decir. El análisis es simple. Fue un desastre ”, finalizó el entrenador de Universitario de Deportes.

