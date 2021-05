Comizzo tras goleada ante Palmeiras: “El arbitraje fue un desastre”

Universitario de Deportes terminó su participación en los torneos internacionales este jueves 27 de mayo luego de caer goleado por 6-0 a manos de Palmeiras en el Allianz Parque de São Paulo. La escuadra crema terminó último en su grupo de la Copa Libertadores 2021 y no le alcanzó para pasar a la Sudamericana.

El técnico Ángel Comizzo ofreció una conferencia de prensa luego del encuentro en la que se notó claramente el enfado con el juez del cotejo, quien expulsó a los 18 minutos a Alberto Quintero y perjudicó al cuadro merengue. Pese a ello, resaltó la calidad de los rivales y aseguró que esto les servirá bastante a sus dirigidos en el futuro.

“Es muy difícil jugar con un hombre menos. El árbitro se equivocó y lo hizo feo. Sí analizamos netamente el juego hasta antes de la expulsión. Era un partido parejo que se estaba jugando bien. Nos habíamos plantado bien dentro del campo. Jugar a este nivel con uno menos durante 72 minutos es muy duro y complicado. El arbitraje fue un desastre, muy malo”, sostuvo.

El entrenador argentino no quiso hacer un balance general del papel de Universitario en la Copa Libertadores, pero sí destacó los logros de los equipos que enfrentó. “El balance lo vamos hacer más adelante. Es obvio que pretendíamos más. Pensábamos que podíamos llegar muy lejos . Desde un inicio sabíamos que iba a ser difícil porque nos tocaron los tres últimos campeones”, declaró.

“Independiente del Valle nos superó solo por un punto. De arranque sabíamos que la llave era difícil. Pero el análisis lo vamos a hacer cuando estemos más fríos, más tranquilos. No es fácil”, agregó Comizzo.

“Creo que ha sido una muy buena experiencia el haber participado a este nivel contra estos grandes clubes. El equipo, por momentos, sorprendió; en otros nos vimos superados. La experiencia que acumulamos es muy buena porque nos va a servir para lo que viene y es muy probable que ya no cometamos esos errores. No hemos jugado contra cualquier equipo. Jugamos contra los tres últimos campeones; no es fácil. Seguiremos trabajando, que es lo que sabemos hacer”, finalizó.

