Universitario buscará despedirse de la mejor forma de la Copa Libertadores 2021 contra Palmeiras por la última jornada del Grupo A del torneo. El cuadro estudiantil, eliminado desde la fecha anterior, aún tiene chances de quedarse con el tercer puesto que da un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Conseguirlo, sin embargo, no será nada fácil. No solo tendrá que sortear a un rival de jerarquía como el Verdao, sino también esperar que a Independiente del Valle le vaya mal en su visita a Defensa y Justicia. Si bien los de Ate podrían pasar hasta con una derrota, incluso un triunfo podría no resultarles suficiente.

Si Universitario le gana a Palmeiras

Tendrá que esperar que Independiente pierda o empate. La victoria de los ecuatorianos lo deja prácticamente sin chances, pues si estos ganan por al menos un gol, los cremas deberán hacerlo por cinco tantos como mínimo.

Si Universitario empata con Palmeiras

Solo clasificará a Sudamericana si Independiente pierde, por cualquier marcador. En caso de que los ecuatorianos ganen, harán más puntos; y si empatan igualarían a la ‘U’ en puntaje, pero su mejor diferencia de gol les permitiría quedar en una casilla más alta.

Si Universitario pierde con Palmeiras

Solo avanzará en caso de que Independiente también pierda, pero por goleada. Si los de Comizzo caen por un tanto, por ejemplo, los norteños tendrán que ser derrotados por al menos seis goles.

Así va Universitario en la Copa Libertadores

¿A qué hora juegan Universitario vs. Palmeiras?

El partido entre Universitario y Palmeiras está programado para disputarse desde las 5.00 p. m. (horario peruano) de este jueves 27 de mayo en el Estadio Allianz Parque. Solo una vez pudo ganarle la ‘U’ al club paulista: fue en la edición 1979 de la Libertadores, cuando se impuso 2-1 en tierras brasileñas.

