Universitario: las ausencias del equipo de Comizzo ante Mannucci

Con la obligación de ganar, Universitario de Deportes se enfrentará a Carlos Mannucci este domingo 23 en el cierre de la Fase 1 y con la posibilidad intacta de clasificar a la final de la primera fase frente a Sporting Cristal.

Sin embargo, el cuadro de Ángel Comizzo no tiene el camino libre para ser el vencedor de la jornada, ya que además de depender de los resultados del Cienciano vs. Melgar, Ayacucho vs. Cantolao y San Martín vs. Municipal tiene que lidiar con importantes ausencias en su once.

Hernán Novick será la baja que más preocupará a la afición de Universitario, pues el volante fue sancionado con dos fechas luego de recibir tarjeta roja en el partido ante Ayacucho, es decir se perderá este duelo y la primera fecha de la Fase 2 o la final ante Cristal, si los resultados lo favorecen.

Otro uruguayo que no podrá estar en el U-Mannucci será Federico Alonso quien también fue amonestado con la máxima pena en la jornada anterior de la Liga 1 Betsson. Asimismo, la zaga defensiva tampoco contará con Leonardo Rugel por acumulación de tarjetas amarillas.

De la misma forma, Christian Flores es otro de los elementos que no será convocado, pues está en la lista de expulsados de la fecha 8, lo cual obligará a que el entrenador merengue tome decisiones que cubran notables faltas de jugadores con experiencia de los juveniles considerando que hay un saldo de minutos por cumplir de la bolsa obligatoria.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.