Álex Valera: de jugar Copa Perú y fútbol playa a marcar con la ‘U’ en Libertadores

Álex Valera vive un momento dulce en Universitario de Deportes. Ante la lesión del argentino Enzo Gutiérrez, se ha hecho con el puesto del ‘9′ en la oncena titular que dirige Ángel Comizzo, una posición en la que históricamente los hinchas cremas han exigido buenas campañas.

Llegado para esta temporada tras su fallido pase a Alianza Lima a raíz del descenso de los íntimos, Valera arribó a tienda crema para suplir la importante baja que significaba el uruguayo Jonathan Dos Santos, pilar fundamental de la campaña 2020 con 14 goles y que partió al fútbol mexicano.

Pero la carrera de Valera en el fútbol no es nada convencional. Si bien su explosión se dio recién en la temporada anterior con Deportivo Llacuabamba, el ariete originario de Pomalca tuvo que pasar por diferentes etapas para llegar hasta donde hoy se encuentra.

En sus inicios jugó en diferentes equipos de su natal Lambayeque, donde participó en torneos interligas que le permitieron llegar hasta la Copa Perú. Sus buenas actuaciones lo llevaron a reforzar al club Molinos El Pirata, exinquilino de la Liga 1 que ya daba muestras de pelear por el ansiado ascenso.

Su paso por el fútbol playa

En 2018, según reveló a la revista Once, Álex Valera fue convocado para representar a un equipo de Lambayeque en un campeonato de futsal organizado por la Federación Peruana de Fútbol. Valera dejó una buena impresión y llegó a los ojos del entonces DT de la selección peruana de fútbol playa, Francisco Castelo.

Valera atribuye buena parte de su forma de juego a su experiencia en el fútbol playa. Foto: Instagram @alexvalera_09

Al ser invitado por el propio entrenador de la Blanquirroja, se unió al grupo que disputó la Copa América realizada aquel año en nuestro país, torneo donde Perú acabó en el séptimo puesto tras vencer a Chile por penales. Valera marcó cuatro tantos en el certamen y acompañó a la selección en distintos amistosos.

A poco de llegar a Primera

El pomalqueño retornó a las canchas de fútbol con El Pirata, que decidió contar con él nuevamente para buscar llegar a la primera división. Con siete goles, fue pieza clave para los dirigidos por Juan Carlos Bazalar, quienes lograrían el objetivo al ser el mejor de los cuatro equipos en la Finalísima.

Valera fue clave en el ascenso de El Pirata en 2018. Foto: La República

No obstante, el sueño del delantero por jugar en primera división se vería frustrado luego de que la dirigencia decidiera no contar con él para su temporada debut en el campeonato profesional, por lo que debió buscar nuevos rumbos. El Deportivo Garcilaso del Cusco optó por contratarlo para el 2019 y Valera, una vez más, no decepcionaría.

Con 13 goles, se convirtió en el máximo anotador de la Copa Perú en dicha campaña, pero Garcilaso no lograría el objetivo y caería en cuartos de final ante Deportivo Llacuabamba. Pese a la eliminación, el cuadro de La Libertad lo llamaría como refuerzo para disputar el cuadrangular final. Valera tendría su revancha.

Los celestes no lograron el ascenso directo, pero clasificaron a otro cuadrangular que también otorgaría dos cupos a la Liga 1 2020 y que se disputaron con Atlético Grau, Coopsol y Chavelines. Esta vez, el objetivo no le sería esquivo al goleador, ya que logró alcanzar el esperado ascenso.

El jugador revelación

Valera anotó su primer gol en primera división a los 20 segundos del primer tiempo, en el duelo de la tercera fecha ante Cienciano del Cusco. Empezó a destacar como un delantero con buena movilidad y capaz de generarse solo ocasiones de gol ante férreas defensas.

El 2020 fue sin duda alguna su año de explosión. Sumó ocho tantos en el campeonato, incluido uno a Alianza Lima, y dio un paso gigante en su corta carrera al ser llamado por Ricardo Gareca a la selección peruana para la primera fecha doble de Eliminatorias ante Paraguay y Brasil.

El delantero marcó ocho tantos en el 2020, uno a Alianza Lima. Foto: difusión

A pesar de que Deportivo Llacuabamba fue el primer descendido del año pasado, las destacadas actuaciones de Valera lo hicieron acreedor del premio al jugador revelación del torneo. A sus 24 años, ya llamaba la atención de diferentes equipos y ya se sabía que continuaría jugando en la élite del fútbol local.

Su llegada a Universitario

Alianza Lima fue el principal interesado por el delantero. El propio Tito Ordoñez, delegado de los blanquiazules, reveló que existía un preacuerdo con el delantero para que forme parte de la institución en 2021; sin embargo, el descenso cambió los planes.

Finalmente, Valera llegaría a la ‘U’ de Comizzo como el primer refuerzo para esta campaña, ante gran expectativa de los hinchas. Durante la pretemporada fue el titular en los duelos de preparación, pero la llegada de Enzo Gutiérrez lo relegó a la banca de suplentes.

El '9' fue elegido como la figura del duelo ante IDV. Foto: Universitario

Esto no lo detendría y aprovecharía las oportunidades que le fue dando el técnico argentino. Anotó su primer gol con los cremas en la derrota ante Cantolao. Si bien la mala racha del equipo afectó su rendimiento, con el actual andar de los merengues ha sacado a relucir su capacidad goleadora, marcando tres goles en los últimos cuatro duelos, dos de ellos en el triunfo ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores.

Ya es el goleador de la ‘U’ junto a Hernán Novick y ante el paro de Gutiérrez, Valera busca afianzarse como el delantero titular de la escuadra estudiantil, así como seguir estando presente en las convocatorias de la selección, en la que ya forma parte de los preseleccionados para disputar la Copa América de 2021. Con dos años como profesional, el ‘9′ parece no tener techo.

