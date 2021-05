Valera sobre el empate de Universitario: “Lo trabajamos durante la semana”

Universitario empató 1-1 con Defensa y Justicia este miércoles en el Estadio Monumental y sumó su primer punto en la Copa Libertadores 2021. Una de las figuras del encuentro fue Alex Valera, quien ha sido titular en los últimos partidos del cuadro crema luego de la lesión de Enzo Gutiérrez, aparentemente dueño del puesto de delantero centro.

El atacante peruano formó una buena dupla con Alberto Quintero, que anotó para los merengues y pese a que no ha podido anotar en el torneo internacional, fue clave en este encuentro contra el Halcón. Sin embargo, en la Liga 1 Betsson el ariete de 24 años lleva dos tantos, uno de ellos lo hizo este último fin de semana ante Cienciano.

Alex Valera en un duelo con un jugador de Defensa y Justicia. Foto: Conmebol

Valera conversó con Las voces del fútbol y evidenció su felicidad por el punto obtenido ante los argentinos. Asimismo, recalcó que el plantel viene trabajando bastante y a pesar de la gran cantidad de encuentros que vienen disputando en pocos días, el equipo está dejando el alma en el campo por el bien de la ‘U’.

“ Lo de ayer (miércoles) lo trabajamos bastante durante la semana y resultó . Aunque solo sacamos un empate, quedan dos partidos y debemos sacar todos los puntos que podamos. El equipo se está complementando bien y peleando todo”, sostuvo el goleador de Universitario.

Universitario y Cienciano se enfrentan en la fecha 7 de la Liga 1 Betsson. Foto: Twitter Liga 1

“Yo creo que ayer (miércoles) fue un partido muy bueno e importante anímicamente. Desde que llegué a Universitario sabía que jugar la Copa Libertadores iba a ser complicado, pero resalto el gran esfuerzo de todos nosotros ”, agregó.

Asimismo, dio a conocer qué es lo que le exige el técnico estudiantil en el terreno de juego: “ El ‘profe’ Comizzo me pide que sea intenso a la hora de marcar y siempre esté en el área esperando el balón, porque una de esas me va a quedar. A todos siempre nos pide mucha intensidad cuando no tengamos la pelota”.

