La Liga 1 Betsson sigue su curso y este fin de semana se jugará la séptima fecha de la fase 1, la cual podría generar algunos cambios en la tabla de posiciones en el Grupo A, pues en el Grupo B, Sporting Cristal es casi inalcanzable para sus rivales, aunque Sport Huancayo y César Vallejo pretenderán acercarse.

El viernes 7 inicia la jornada intensa con tres duelos importantes como el Cantolao vs. Sport Boys y el UTC vs. San Martín, mientras que el día concluirá con el enfrentamiento entre Alianza Lima vs. Deportivo Binacional.

Asimismo, el sábado 8 seguirá la fecha con el partido de Universitario y Cienciano, en el duelo más atractivo del día, ya que los merengues quieren levantar cabeza y los de Cusco llegan motivados por la reciente victoria ante Mannucci.

Por su parte, Cristal intentará ratificar su buen momento en la Liga 1 Betsson cara a cara ante Cusco FC. Melgar vs. Alianza Atlético y Carlos A. Mannucci vs. Ayacucho FC son otros de los encuentros del día.

Mientras que el Sport Huancayo vs. César Vallejo está programado para el domingo 9 y Municipal vs. Alianza Universidad para el lunes 10 de mayo.

Programación de la fecha 7 de la Liga 1:

Partido Fecha y hora Estadio Cantolao vs. Sport Boys viernes 7 - 11.00 a. m. Estadio Alberto Gallardo UTC vs. San Martín viernes 7 - 1.15 p. m. Estadio Alejandro Villanueva Alianza Lima vs. Deportivo Binacional viernes 7 - 3.30 p. m. Estadio Alberto Gallardo Melgar vs. Alianza Atlético sábado 8 - 11.00 a. m. Estadio Miguel Grau Universitario vs. Cienciano sábado 8 - 1.15 p. m. Estadio Iván Elías Moreno Cusco FC vs. Sporting Cristal sábado 8 - 3.30 p. m. Estadio Miguel Grau Carlos A. Mannucci vs. Ayacucho FC sábado 8 - 6.00 p. m. Estadio Alejandro Villanueva Sport Huancayo vs. César Vallejo domingo 9 - 3.30 p. m. Estadio de la Videna FPF Municipal vs. Alianza Universidad lunes 10 - 1.00 p. m. Estadio Alberto Gallardo

Tabla de posiciones de la Liga 1:

Grupo A:

Tabla de posiciones del Grupo A. Foto: Flashscore

Grupo B:

Tabla de posiciones del Grupo B. Foto: Flashscore

