Universitario de Deportes: números son el terror de Ángel Comizzo

“A mí no hay nada que me tumbe”, fue la frase que dejó Ángel Comizzo tras una derrota más de Universitario; sin embargo, la realidad sí que lo golpea. Y es que la goleada (3-0) sufrida ante Defensa y Justicia por la Copa Libertadores no hace más que confirmar el mal momento que vive el conjunto crema en el año —solo ha ganado dos encuentros de quince jugados—, y acrecienta el historial negativo del argentino en torneos internacionales.

En la actualidad, el ‘Indio’ es considerado como uno de los entrenadores con peor rendimiento en la historia de la ‘U’ en este tipo de competencias. De cuatro duelos disputados en Copa Libertadores (2014-2021), no pudo obtener ni siquiera un punto. Perdió el 100% de cotejos jugados.

Cifras en rojo

En 2014, tras conseguir la tan ansiada estrella 26, Universitario clasificó a la Copa e integró el Grupo A junto a Vélez Sarsfield, The Strongest y Paranaense. En ese año, los cremas empezaron con la ilusión de colocar su nombre en la siguiente instancia; sin embargo, quedaron eliminados con apenas un punto.

De la mano de Ángel Comizzo, el cuadro estudiantil perdió en su debut ante el conjunto de Liniers por la mínima diferencia, resultado que se repitió en la siguiente fecha cuando visitaron a los aurinegros en Bolivia. Para el siguiente cotejo, el encargado de ponerse el buzo crema fue Carlos Silvestre, quien poco o nada pudo hacer para levantar a un alicaído Universitario.

¿Qué pasó con Comizzo? El argentino “hizo abandono de trabajo”, tal como lo consideraron los administradores del club en su momento. No fue a los entrenamientos y presentó su renuncia. Años más tarde, volvería a Ate para tener una revancha, pero no podría reescribir su historia.

Luego de quedar subcampeones el año pasado, los merengues lograron clasificar a la Copa Libertadores 2021, donde comparten grupo actualmente con Defensa y Justicia (campeón de la Sudamericana), Palmeiras (actual campeón de este torneo) e Independiente del Valle, y, tal como sucedió en 2014, volvió a perder los dos primeros partidos.

Ante el Verdao, los merengues estuvieron a punto de obtener un empate, pero un tardío gol de Renán les amargaría la noche en su debut copero. En la siguiente fecha, no pudieron competir con Defensa y Justicia, equipo que los superó en todo momento. De esta manera, Comizzo perdió todos los encuentros que ha jugado por Libertadores, historial que podría seguir en negativo cuando visite a Independiente del Valle, en Ecuador, el próximo 5 de mayo. “Nosotros sabemos internamente que el equipo respondió. Hay que seguir trabajando, apostando, hay que seguir ilusionados. En algún momento, ellos (los jugadores) van a recibir lo que merecen”, señaló el siempre polémico entrenador merengue.

La racha negativa que tiene Comizzo podría extenderse en las próximas dos semanas, pues la ‘U’ deberá afrontar hasta cinco partidos —entre Copa Libertadores y Liga 1 — en tan solo doce días.

Las cifras

2 victorias en los últimos 15 partidos suma la ‘U’: Binacional y San Martín.

6 gol ha recibido Universitario en las dos primeras fechas de la Copa.

10 de mayo se reprogramó el cotejo de los cremas ante UTC por fecha 3.

