Alex Valera: “Jugaremos como si fuera una final”

Por: Gustavo Peralta

Alex Valera continúa soñando en grande. El delantero de 24 años llegó a primera división inesperadamente y hoy, ya como jugador de Universitario, podría sumar sus primeros minutos en la Copa Libertadores.

¿Listo para la Copa?

Estoy ansioso. Es mi primera vez en este torneo, así que con todas las ganas del mundo. Hubiese sido lindo jugarla con público.

¿Palmeiras asusta?

Es un equipo muy fuerte. Nosotros lo hemos analizado y queda plasmar el trabajo en el campo. Tenemos que dejar de pensar en si asusta o no, para nosotros es un rival y hay que ir con todo. Son ellos o nosotros.

¿Qué opinas de lo que dicen sobre que ya están eliminados?

Hay muchos comentarios, pero nosotros tenemos objetivos claros: hacer una buena Copa Libertadores. El inicio de la Liga 1 no ha sido fácil para nosotros por muchas cosas y queremos callar la boca de esa gente.

¿La ‘U’ saldrá a proponer o jugará con cautela?

Vamos a jugar. Es importante sumar de a tres de local, hay que jugarlo como una final. Nosotros queremos manejar el partido.

¿Cuánto pesa la camiseta de Universitario?

La ‘U’ es un equipo importante y cuando llegas aquí sabes con lo que tienes que cargar. Siempre te van a llegar críticas, además tienes que saber manejar lo emocional y siempre tratar de corregir errores. Hay que demostrar por qué estás en Universitario.

¿Tienes una buena relación con Enzo Gutiérrez?

Me llevo muy bien con él. En el equipo no hay envidia, eso se transforma en ganas por pelear un lugar en el once titular y apoyarlo si no toca estar. Ser una sola idea.

¿Qué opinas de las críticas en su contra tras fallar el penal?

Todos en algún momento hemos fallado un penal o hemos cometido un error. Si ese balón hubiese entrado, la gente hubiese dicho “qué gran delantero”, son opiniones de los hinchas.

¿Cómo es tu relación con Ángel Comizzo?

Tenemos una buena relación, me aconseja y también me dice las cosas en las que fallo. Es importante llegar al equipo pedido por el técnico porque en algún momento va a necesitar o va a querer algo específico de ti y hay que estar preparado.

¿Cuánto incomoda a un delantero ser suplente?

Bastante, pero hay que trabajar y estar bien para cuando llegue el momento. No hay que bajar la guardia, tener confianza.

Hoy no tienes la ‘9’…

Los números no hacen a los jugadores. Ahora la tiene Enzo, y está bien.

¿Eres otro físicamente desde que llegaste a la ‘U’?

Me ayudó mucho la pretemporada porque fue un trabajo a otra intensidad en comparación con los equipos en los que estuve, por eso llegué bien a los microciclos de la selección.

¿Universitario te acerca a la selección?

Sí, es un equipo grande y es una vitrina. Gareca me dijo que los que han sido convocados alguna vez siempre están en la mira, ahora depende de lo que haga en mi club.

Entonces, ¿estar en la ‘U’ es un paso para seguir creciendo?

Es una oportunidad única, grande, nunca pensé pasar todo esto, pero más importante sería hacer una buena campaña, hacer más goles. Sueño con hacer historia.

¿Te imaginaste alguna vez lo que te está pasando?

Soy afortunado, es como si tuviera una estrellita que me da oportunidades en la vida y trato de aprovecharlas. Tuve confianza en mí mismo para llegar a primera, sacrificando muchas cosas, lejos de la familia y ahora veo los resultados.

¿Qué estuvieras haciendo hoy de no haber llegado a primera?

No sé, cuando subí con Llacuabamba tenía muchas ofertas de Copa Perú, que en lo económico eran mejor, pero decidí darme la oportunidad de jugar la Liga 1. Agradezco el apoyo de mis padres (Armando y Verónica), a quienes deseo darles lo mejor. Di un gran paso y sigo teniendo sueños.

¿Cuáles son esos sueños?

Salir campeón de la Liga 1, hacer una buena campaña en la Libertadores y salir goleador con la ‘U’.

