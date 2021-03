Universitario suspende entrenamiento tras confirmar nuevos contagios

Universitario de Deportes viene pasando por un terrible momento. El equipo merengue suspendió sus entrenamientos hasta el día sábado debido a que aparecieron nuevos casos de positivos tras las pruebas realizadas. Hasta el martes 23 de marzo, el gerente deportivo, Francisco González, confirmó que habían once futbolistas contagiados.

Esta noticia fue difundida por el periodista de Líbero, Gustavo Peralta , quien señaló que los merengues pasaron por pruebas de descarte esta mañana en Campo Mar. Una vez que se confirmó la existencia de nuevos contagios, Universitario decidió suspender sus trabajos hasta el sábado, día en el que realizarán nuevas pruebas moleculares de cara al partido ante UTC por la Liga 1 Betsson.

Gerente deportivo habla sobre la ‘U’

En conversación con el programa Fútbol como cancha, Francisco González, gerente deportivo de Universitario de Deportes, confirmó que la cifra de contagiados en el primer equipo asciende a once, además de señalar que el número se incrementó progresivamente con los partidos.

“Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, señaló González en el programa mencionado.

Además, el gerente crema señaló que la institución de Ate solicitó la suspensión de la tercera jornada . “Pedimos suspender la fecha porque debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego”, indicó.

