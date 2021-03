Universitario de Deportes, mediante su gerente deportivo Francisco Gonzáles, reveló que la cifra de contagiados en el primer equipo asciende a once, además que el número se incrementó progresivamente con los partidos.

Los problemas en el club de Ate se agudizan, pues se confirmó que la cantidad de casos de coronavirus en el plantel aumentó considerablemente, afectando a la escuadra de Ángel Comizzo al tener 11 bajas, sin contar a los lesionados.

“Hasta el momento no hemos recibido respuesta de la Liga 1. Previo al partido ante Cantolao ya comunicamos que había contagios, pero no se consiguió mucho. Esta semana volvió a ocurrir, tenemos once futbolistas contagiados”, declaró Francisco Gonzáles, a RPP.

Universitario viene de perder 3-1 ante Cantolao por la Liga 1 Betsson. Foto: Universitario

Además, el gerente deportivo de Universitario señaló que la institución merengue ha solicitado que no se juegue toda la tercera jornada de la competencia de la Liga 1 Betsson por temor a que la cifra en otros clubes también crezca.

“Pedimos suspender la fecha porque debemos evitar el acercamiento por los contagios. Nuestros rivales han podido resultar afectados y así sucesivamente. Es mejor algunos días de pausa por el contacto permanente en el campo de juego”, añadió.

Sin embargo, Gonzáles aseguró que si la FPF o sus comisiones pertinentes se niegan al pedido de la ‘U’ asistirán al compromiso ante UTC, programado para este sábado 27 de marzo.

“Más plantel del que se vio el viernes, ya no tenemos. Tendríamos 17 jugadores habilitados, creo que sería un despropósito jugar el partido por el riesgo de contagio”, enfatizó.

