Corzo es separado temporalmente de Universitario por incumplir protocolo

Luego de la exposición de Universitario de Deportes por la conducta de Aldo Corzo, el club se ve en la obligación de tomar cartas en el asunto para resolver los problemas que lo aquejan deportiva e institucionalmente.

De acuerdo con el diario deportivo Líbero, el equipo de Ate determinó la separación temporal del lateral derecho del primer equipo como medida disciplinaria, frente al incumplimiento del protocolo de sanidad que estableció la Federación Peruana de Fútbol.

Esta medida se mantendrá hasta que se terminen con las investigaciones que realizará Universitario sobre lo que sucedió con el futbolista de 31 años en la noche que fue visto fuera de la concentración de la ‘U’. Asimismo, la Comisión Médica de la FPF hará lo propio.

Comunicado de Universitario.

En cuanto a las consecuencias para Aldo Corzo, el club merengue no descarta que haya una sanción interna adicional a la separación que deberá someterse en las próximas fechas, en las que no podrá estar con el primer equipo.

De otro lado, en Universitario no contemplan la posibilidad de perder los puntos del partido ante UTC, ya que Corzo no está ni estuvo dentro de los convocados al compromiso; es decir, consideran que no hay incumplimiento por estar fuera de la lista.

Por lo pronto, la escuadra de Ate se pronunciará en las próximas horas sobre su determinación y esperarán que las comisiones correspondientes acepten su petición de suspender el duelo contra los de Cajamarca.

