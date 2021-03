Enzo Gutiérrez sobre el penal errado: “Son decisiones que uno toma”

La segunda jornada de la Fase 1 de la Liga 1 Betsson tuvo como gran sorpresa la caída de Universitario ante Cantolao por 3-1 en el Estadio Iván Elías Moreno. Enzo Gutiérrez, uno de los fichajes cremas para esta temporada 2021, fue protagonista de una jugada en su debut contra Melgar: pateó un penal a lo Panenka y lo falló .

El argentino tuvo en sus pies el segundo gol de la U en aquel duelo con el Dominó, que terminó en empate 1-1 al final. El futbolista de 34 años ofreció una entrevista a radio Unión, en donde habló sobre este gol errado y también sobre su sentir en estos dos primeros cotejos con la camiseta merengue.

Así fue el penal errado por Enzo Gutiérrez

Gutiérrez reconoció que la actualidad del club no es buena y que no están jugando como lo hacen en los entrenamientos. Además, también dijo que hay varias bajas en la escuadra, ya que algunos se han contagiado de COVID-19 y están en cuarentena estricta, pero que igual no es excusa y no sirve como justificación para el resultado.

“Son decisiones que uno toma en el momento (el penal picado). Ya lo tenía decidido; desgraciadamente me salió un poco más alto. Nunca lo hice irresponsablemente. Sé que si lo fallaba iban a haber críticas”, sostuvo Enzo.

Foto: Universitario de Deportes

Y agregó: “Me vine con ‘bronca’ a mi casa por no haber marcado el penal. Si me toca hacerlo nuevamente, lo haré bien. Como dije, son decisiones del momento. Oídos sordos, yo creo en mi trabajo y hago lo mejor para mi club”.

Asimismo, indicó que se acomoda tanto de delantero centro como de segunda punta. “Siempre digo que hace mucho tiempo vengo jugando de 9. Anteriormente he jugado retrasado. El partido pasado me tocó de retrasado y Valera de punta, pero, como le dije a Ángel Comizzo, no tengo ningún problema”, señaló Gutiérrez.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.