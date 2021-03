El otro debate: Comizzo y Espejo se confrontaron tras cruce de palabras

La derrota de Universitario de Deportes a manos de Cantolao dejó un sinsabor en el plantel que se vio reflejado en las declaraciones de Ángel Comizzo al finalizar el partido. Tras el pitazo final, el estratega argentino alegó que el juego del ‘Delfín’ fue cortante por las recurrentes faltas.

Esa declaración no cayó nada bien en el técnico nacional Jorge Espejo que automáticamente respondió: “Así se juega al fútbol y vamos a pelear las pelotas divididas como se tiene que pelear”.

Esta cruce tuvo un ‘segundo tiempo’ este domingo en las pantallas de ESPN FC. En dicho programa deportivo aclararon algunos puntos y le pusieron paños fríos al tema.

El entrenador de Universitario reiteró que Cantolao practicó un juego de mucho corte y faltas. “Lo que sí te diría Jorge es que en mí no vas a encontrar un doble discurso. Sí, un mensaje de la banca era de parar, cortarlo, y eso sí me preocupa. Nunca te falté el respeto. Me preocupó el mensaje. Sé igual que mi equipo tiene que mejorar” , dijo Comizzo.

Luego añadió: “ Ojalá tuviera la oportunidad de tomarme un café con Jorge (Espejo), a quien respeto y lo conocí cuando dirigía a Garcilaso. Te he respetado siempre Jorge. Nunca cuestioné el resultado ni la determinación que tuvieron y que fue más que la de mi equipo”.

A lo cual Espejo manifestó “Creo que no debiste decir algunas cosas porque sí tocaste códigos y siento que con tu mensaje subestimaste a la sociedad futbolística peruana. Te tengo respeto y siempre valoro tu trabajo. Me debe un café, Ángel”.

Por otro lado, las palabras Comizzo terminaron trayendo cola, porque la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol (ANEF) emitió un comunicado en el que expresaron su rechazo por las declaraciones del exarquero y pidieron la intervención de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El gremio de entrenadores nacionales considera que Comizzo demostró un “comportamiento inadecuado que no corresponde a un profesional, contraviniendo con el Reglamento de Directores Técnicos de la Federación Peruana de Fútbol en el Capítulo VI: Normas de Conducta bajo la Resolución N° 009-FPF-2020″.

