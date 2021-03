Sonia Alva: “No están dadas las condiciones para continuar con mi labor”

La situación en Universitario de Deportes comienza a tornarse crítica otra vez. La administradora Sonia Alva renunció a su cargo oficialmente y compartió una carta explicando los hechos.

“Lamento profundamente verme en la necesidad de alejarme de Universitario y no poder seguir trabajando en el enorme reto de darle viabilidad a esta institución tan grande, con tanta historia y que en este tiempo he aprendido a querer. Pero en la actualidad, no están dadas las condiciones para continuar con mi labor en la Administración del club”, aseguró.

Sonia Alva compartió su carta de renuncia. Foto: Gustavo Peralta

Asimismo, envió un mensaje a los acreedores diciéndoles que espera que estén a la altura de la historia y valores de un conjunto tan grande como la ‘U’, que logren trabajar en conjunto para concluir de manera satisfactoria con la reconstrucción.

“Como corresponde, y de acuerdo a mi línea ética profesional, la cual mantengo por más de años de carrera intachable; por respeto a Universitario de Deportes, me mantendré en el cargo de un plazo razonable que permita a la Junta de Acreedores a mi reemplazo y garantizar una transición ordenada como corresponde”, aseveró Alva.

De igual forma, dejó claro que seguirá cumpliendo con sus funciones con la misma responsabilidad y compromiso que tuvo desde que pisó el Estadio Monumental. “Espero que así lo hagan también quienes vengan en el futuro. La ‘U’ no se merece menos”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.